Netolerantnost je proizvedla vse slovenske politike

Imamo zapletene geopolitične, geostrateške in taktične slovenske politične razmere, a preden greva na domačo sceno, greva na Bližnji vzhod. Če prav razumem, je ambicija izraelskih oblasti oziroma Benjamina Netanjahuja, da območje, ki se danes imenuje Gaza, čimbolj izprazni, izbriše, seveda z obljubami, da se bo to potem nekako rekonstruiralo na novo, je Ali Žerdin uvedel prvo temo.

V realnem življenju se ne moremo pogovarjati mimo te vojne, kar genocida, ocenjuje Janez Markeš, saj so izračunali, da vsakih deset minut umre en otrok. Mrtvih je že približno 11.000 ljudi. Izrael sicer trdi, da je to ocena Hamasa, vendar so to številko potrdile tudi druge organizacije in nekateri neodvisni mediji. Žerdin je dodal, da je tudi med osebjem Združenih narodov ogromno žrtev.

Izraelski minister je v precej dolgem pogovoru z neodvisno novinarko omenil kar možnost uporabe atomske bombe, je opozoril Markeš. Ministra je potem Netanjahu suspendiral za pol ure, je opomnil Žerdin in dodal, da je s tem Izrael prvič javno povedal, da ima jedrsko orožje, čeprav je to že dolgo znan podatek.

Kar lahko vidiš, je njihova brezkompromisnost, ne zanimajo jih niti otroške žrtve. Izražajo moment arijske rase, mi smo na tem prostoru nekaj več in bomo izpolnili cilje in pika, ocenjuje Markeš. Dodal je, da so rekli, naj se vsi umaknejo na jug enklave, kdor se ni, pa je to njegov problem, čeprav so bombe metali tudi na jugu. Izrael je razkril načrt, uredili bodo novo Gazo brez Hamasa.

Ob tem nalagajo arabskemu in vsemu preostalemu svetu, da zgradi novo Gazo, ki so jo oni zravnali s tlemi. Države, ki naj bi to naredile, pa namenjajo za orožje ogromno denarja v primerjavi s humanitarno pomočjo Gazi, ZDA so namenile 100 milijonov dolarjev, Evropska unija pa je pomoč tudi dvignila na 100 milijonov evrov, kar je kaplja v morje humanitarnih potreb. Kako si lahko nekdo predstavlja, da bo zgradil novo Gazo, v katero naj bi se razporejali ljudje, kot da ne bi imeli zgodovine in bolečine, je povzel Markeš.

Nekaj izkušenj imamo s tem, je odgovoril Žerdin in omenil uničenje Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) v Libanonu. A PLO je v Libanonu zamenjal Hezbolah, veliko bolj militanten in versko fundamentalističen kot PLO, ki je bila bolj laična organizacija. Drugi primer je odstranitev Sadama Huseina, tudi laičnega političnega trinoga, namesto njega smo dobili Islamsko državo.

Začetek razcepa med slovenskima levico in desnico je bolečina in travma zaradi druge svetovne vojne in krivic po njej, pravi Markeš. Iz bolečine pride jeza. Ko v neki vojni izgubiš brata, sestro, starša ali bratranca, zdaj Palestinci izgubijo enega vsakih deset minut, je to bolečina, ki te zaznamuje za celo življenje. Do te bolečine boš vzpostavil neko razmerje, zelo verjetno sovražno, za naslednjih 50 let. Jeruzalem pa je dom treh religij in tam nikoli ne bo miru.

Potem pridejo še okoliščine, da so ta območja najbolj primerne trase za naftovode in plinovode, je omenil Žerdin. Ameriški interesi tam so zelo gnili, odgovarja Markeš. Tako kot poziv Janeza Janše: »Oborožite se!«. Podpiramo vojno v Gazi, ki proizvaja palestinske begunce, hkrati pa na Dobovi seštevamo politični profit zaradi beguncev, ki ogrožajo uboge Slovence. To je zaprti krog načrtovanega sovraštva, pravi Markeš.

Netolerantnost je proizvedla vse slovenske politike, je Markeš uvedel novo temo. Če partija ne bi zaprla Janše, zanj danes ne bi niti vedeli. Odstranitev Zorana Jankovića z vrha Mercatorja je imela za posledico Pozitivno Slovenijo in župana Ljubljane. Podobno je z Robertom Golobom in Gen-I. Nastale so zmagovite politične stranke.

Tudi Donald Trump, ki mu javnomnenjske ankete zdaj kažejo ugodno sliko, je povedal, da bo, ko pride znova na oblast, naprej obračunal z globokimi grli. Slovenija bo spet imela prvo damo, je pripomnil Žerdin, Markeš pa odgovarja, da bo znova imela tudi Janšo kot predsednika vlade.