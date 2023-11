Nezaupanje v institucije je ovira na poti v varnost

V nadaljevanju preberite:

»Nezaupanje v delo institucij je tisto, kar ustavlja žrtve pri iskanju njihove poti v varnost,« je ena od težav, ki jo po besedah Katje Zabukovec Kerin, predsednice Društva za nenasilno komunikacijo, prepoznavajo nevladne organizacije na področju boja proti nasilju nad ženskami. Pred mednarodnim dnevom, ki ga obeležujemo danes, predstavniki treh resorjev napovedujejo konkretne korake, tako za boljše ozaveščanje družbe kot za podporo žrtvam.

»Ženske z izkušnjo nasilja vedno pogosteje poudarjajo to, kar potrjujejo številne raziskave, da se nasilje s prekinitvijo odnosa pogosto ne konča, samo spremeni svoje oblike,« je opozorila Katja Zabukovec Kerin na drugi nacionalni konferenci ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami z naslovom Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini, ki so jo organizirali ministrstva za pravosodje, za delo in za notranje zadeve ter Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja.