UKC Ljubljana in medicinska fakulteta sklenila sodno poravnavo glede dolga

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je dosegel sodno poravnavo z ljubljansko medicinsko fakulteto, ki ga je tožila zaradi 41,3 milijona evrov dolga za opravljene storitve, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Dolg v višini 30,2 milijona evrov so se zavezali plačati v sedmih obrokih, in sicer do konca junija 2026, izhaja iz sodnega zapisnika.

Medicinska fakulteta odpustila del dolga

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je na ljubljanskem okrožnem sodišču tožila UKC Ljubljana zaradi neplačanih storitev opravljanja mikrobioloških in patoloških preiskav. Sprti strani sta sicer sredi decembra sporočili, da sta dosegli dogovor o nadaljnjem izvajanju storitev, vendar podrobnosti takrat še nista predstavili.

V sredo pa sta sklenili sodno poravnavo, so sporočili iz UKC Ljubljana in priložili zapisnik s sprejetim sklepom. Iz njega izhaja, da medicinska fakulteta odpusti del dolga v višini osem milijonov evrov. Preostanek še neizplačanega dolga v višini 30,2 milijona evrov pa ji bo UKC Ljubljana nakazal v sedmih obrokih, in sicer prvi obrok v višini 3,2 milijona evrov na dan sklenitve sodne poravnave, nato pa približno vsake pol leta po pet milijonov evrov. Zadnji obrok v višini dva milijona evrov so se zavezali nakazati 30. junija 2026.

Medicinska fakulteta se je ob tem odpovedala tudi vsem zakonskim zamudnim obrestim na znesek 41,3 milijona evrov in vsem nadaljnjim obrestim, razen v primeru zapadlosti posameznih dogovorjenih obrokov.

Obe strani sta se zavezali še k tesnejšemu sodelovanju in rednim sestankom vodstev ter iskanju možnosti formalnega povezovanja obeh ustanov.

Medicinska fakulteta je sicer pred dogovorom UKC Ljubljana pretila s prenehanjem izvajanja storitev, slednja pa je trdila, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev. Klinični center se je zato pripravljal tudi na možnost vložitve predloga za začasno odredbo, s katero bi sodišče fakulteti naložilo zagotavljanje storitev za UKC Ljubljana.