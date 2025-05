Industrija kriptovalut je v središču ameriške politike

V nadaljevanju preberite:

Konec aprila je Fr8Tech, logistično podjetje s sedežem v Teksasu in s približno tremi milijoni dolarjev tržne kapitalizacije, izvedlo nenavadno naložbo. Podjetje je sporočilo, da si je izposodilo kar 20 milijonov dolarjev za nakup kovancev $Trump, kriptovalute, ki jo je Donald Trump dal na trg tri dni pred začetkom svojega drugega predsedniškega mandata. »Pridružite se posebni trumpovski skupnosti. Kupite svoj $Trump,« je pozval na družbenih omrežjih. Družba, ki upravlja kovanec $Trump, je pred kratkim objavila, da bodo največji vlagatelji v ta meme kovanec konec maja povabljeni na kosilo s predsednikom. Javier Selgas, izvršni direktor družbe Fr8Tech, je dejal, da je nakup kovanca tudi učinkovit način izražanja podpore trgovinski politiki, ki jo podpira družba Fr8Tech.

Na drugi strani sveta je v istem tednu v pakistanskem mestu Lahore nebo razsvetlil ognjemet. Pakistanski svet za kriptovalute, ki ga je finančni minister ustanovil marca, da bi spodbudil razvoj digitalnih sredstev, je slavil sklenitev partnerstva s podjetjem World Liberty Financial (WLF), ki je v lasti Trumpa in njegove družine. WLF je obljubil, da bo Pakistanu pomagal razviti tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, s katero se fiat valute spremenijo v digitalne žetone, in da bo na splošno svetoval na področju kriptoindustrije. Niso pa razkrili natančnih podrobnosti dogovora, prav tako ne finančnih pogojev.