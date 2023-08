Kralj je dal mandat za sestavo vlade konservativcu Feijóoju

V nadaljevanju preberite:

Španski kralj Filip VI. je po posvetih s predstavniki večine parlamentarnih strank danes določil, da bo priložnost za oblikovanje nove vlade ponudil Albertu Núñezu Feijóoju, vodji konservativne Ljudske stranke (PP), ki je na julijskih volitvah prepričala največ volivcev. Kdaj bo glasovanje, še ni znano. Kandidat v prvem krogu potrebuje večino glasov, če je pri tem neuspešen, v 48 urah sledi drugi krog, v katerem zadostuje več glasov za kot proti.

Možnosti, da bo 61-letni Feijóo prevzel vodenje španske vlade, so skorajda nične. V trenutni konstelaciji lahko v 350-članskem parlamentu računa na 172 glasov. Poleg 137 poslancev PP so mu obljubili podporo v skrajno desni stranki Vox (33 mandatov) in v Navarski ljudski zvezi (UPN) in Kanarski koaliciji, ki imata vsaka po enega poslanca. Na drugi strani bo proti dolgoletnemu predsedniku Galicije, ki je vodenje PP prevzel lani, po trenutnih napovedih glasovalo 178 poslancev iz vrst socialistov (PSOE), levičarskega Sumarja ter manjših regionalnih strank iz Katalonije, Baskije in Galicije.