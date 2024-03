Kraljica Ursula na evropskem bazarju

V nadaljevanju preberite:

Čeprav sta do volitev še dva meseca in pol, je v Bruslju že vse v senci priprav na novo petletko, ki se bo začela po junijskih evropskih volitvah. Pripravljajo se kadrovske rošade in visoki uradniki si skušajo zagotoviti čim boljše izhodišče za naslednjo delitev funkcij. Vplivne, pa tudi iznajdljive države si utrjujejo teren, da bodo na bruseljskem kadrovskem bazarju v drugi polovici leta iztržile čim več.

Klasika pred vsakimi evropskimi volitvami v zadnjem poldrugem desetletju so strahovi, da se bo močno okrepila skrajna desnica in ogrozila proevropsko jedro, ki v EU zagotavlja stabilnost in predvidljivost. Tokrat naj bi bilo – drugače kot vsaj na zadnjih dveh volitvah – res veliko na kocki. Projekcije kažejo, da so se skrajneži utrdili in izboljšali položaj v številnih državah, a kljub temu vladavine tradicionalnih sil, zbranih okoli sredine, ne bodo ogrozili.