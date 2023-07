Na Zahodnem bregu izraelske sile ubile še dva Palestinca

Izraelske sile so danes med vojaško operacijo na okupiranem Zahodnem bregu ubile dva Palestinca, ki ju sumijo, da sta v sredo streljala na policijsko vozilo v bližini ene od judovskih naselbin. Gre za novi žrtvi v tednu, ki ga je zaznamovalo posredovanje izraelske vojske v Dženinu, med katerim je umrlo 12 Palestincev in en izraelski vojak.

34-letnik in 32-letnik naj bi v Nablusu na Zahodnem bregu umrla med poskusom pridržanja. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je Ljudska fronta za osvoboditev Palestine (PFLP) sporočila, da sta bila pokojnika člana oboroženega krila te levičarske uporniške organizacije.

V sredinem streljanju, ki naj bi ju zagrešila, žrtev ni bilo.

Vojaške aktivnosti obsodil Guterres

Okrepljene vojaške aktivnosti Izraela na okupiranih območjih je v četrtek obsodil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

»Izraelski zračni napadi in kopenske operacije v prenatrpanem begunskem taborišču so bili najhujši primer nasilja na Zahodnem bregu v zadnjih letih,« je Guterres dejal v izjavi, v kateri je omenil napade na palestinsko mesto Dženin in bližnje taborišče.

Več kot 100 ljudi je bilo ranjenih, več tisoč pa jih je bilo prisiljenih pobegniti, je dodal Guterres.

Letos je v napadih izraelskih okupacijskih sil življenje izgubilo 155 Palestincev, v tem času pa je v nasilju umrlo 23 Izraelcev, Ukrajinec ter Italijan.