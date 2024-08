Tistim, ki ljubijo, je celo mačka zadostna priča identitete

V nadaljevanju preberite:

»Ste vedeli, da je v Koloradu lahko mačka poročna priča?« To je lansko poletje napisala tiktokerka Manda Moeck Terry, potem ko sta se z zaročencem poročila s podpisom svoje mačke Momo. Dejansko je na poročnem listu »podpis« s tačko. Terry in njen mož sta ob tem poudarila, da je bila Momo »pawwfect witness« – to je težko prevesti, pomeni pa, da je bila muca, katere tačko so pomočili v črnilo in z njo naredili odtis na uradnem poročnem listu, popolna priča.