TV zdravnik od promoviranja spornih izdelkov za hujšanje do ministra za zdravje

»Tesno, kontroverzno in politično razgreto«. Tako je televizijska mreža CNN opisala glasovanje, s katerim je ameriški senat potrdil imenovanje dr. Mehmeta Oza za ministra za zdravje v administraciji predsednika Donalda Trumpa. Za človeka, ki je več kot desetletje kraljeval na ameriških televizijskih zaslonih, je to nedvomno presenetljiv politični vzpon.

Ministrska funkcija, ki jo je prevzel Oz, je v resnici položaj direktorja pomembne ameriške agencije Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Gre za ključno ustanovo, ki ureja zdravstveno varstvo za milijone Američanov, zlasti tistih z nižjimi dohodki. Kljub svarilom in protestom strokovne javnosti je Oz postal prvi televizijski zvezdnik na čelu tako pomembne zdravstvene ustanove, poroča Politico.

Kdo je mož, ki zdaj prevzema krmilo ameriškega zdravstva?

Dr. Mehmet Cengiz Oz se je leta 1960 rodil turškim priseljencem v Clevelandu, ZDA. Diplomiral je iz biologije na prestižni univerzi Harvard, nato pa pridobil doktorat iz medicine in magisterij iz poslovodenja na Univerzi v Pensilvaniji, poroča NPR. Kot kardiotorakalni kirurg si je ustvaril ugled vrhunskega strokovnjaka; delal je na Univerzi Columbia v New Yorku, kjer je bil celo podpredsednik oddelka za kirurgijo.

A mednarodno prepoznavnost je dosegel drugje – na televiziji. Kariero je začel kot pogost gost v oddajah Oprah Winfrey, kar mu je odprlo pot do lastne oddaje. Leta 2009 je oddaja The Dr. Oz Show prvič pritegnila milijone gledalcev. V 13 sezonah je Oz postal eden najbolj znanih ameriških televizijskih obrazov in osvojil devet nagrad Emmy, dodaja Guardian. Ob televizijski karieri je zgradil pravi poslovni imperij – s knjigami, revijami in prehranskimi dopolnili. Njegovo premoženje ocenjujejo na približno sto milijonov dolarjev, poroča LA Times.

Od psevdoznanosti do zaslišanja pred senatom

Ozovo imenovanje je dvignilo veliko prahu zaradi njegovega promoviranja »čudežnih« izdelkov za hujšanje in psevdoznanstvenih teorij. Kritike segajo v leto 2014, ko je moral Oz pričati pred ameriškim senatom zaradi zavajajočega oglaševanja »čudežnih tablet za hujšanje«, poroča Politico. Senatorji obeh strank so ga tedaj ostro obsodili, češ da je s promocijo neznanstvenih pripravkov zavajal gledalce v lovu za višjo gledanostjo in ogromnim zaslužkom. Oz se je branil, da želi gledalce le navdušiti za zdravo življenje.

A kritike niso potihnile. Leta 2015 je deset uglednih zdravnikov javno pozvalo Univerzo Columbia, naj Ozu odvzame profesorski naziv, ker naj bi »spodbujal šarlatanstvo« in »ogrožal integriteto znanosti«, še poroča Guardian. Univerza ga je sicer podprla, a njegov ugled v strokovni javnosti je ostal močno načet.

Kritike na račun oddaje so se nadaljevale tudi v prihodnjih letih. Študija, objavljena v ugledni reviji BMJ, je pokazala, da je imelo znanstveno podlago le 46 odstotkov njegovih priporočil. Ostalo je bilo v najboljšem primeru nepreverjeno, v najslabšem pa celo škodljivo, opozarja The Guardian.

Tesno zavezništvo s Trumpom in pot v politiko

Dr. Oz se ni ustavil pri medijski slavi. Njegova pot je kmalu zavila v politične vode, tesno povezana z Donaldom Trumpom. Ta ga je že med predsedniško kampanjo leta 2016 uporabil kot medijsko platformo za prikaz svoje »odlične telesne pripravljenosti«. Trump ga je leta 2018 imenoval v predsedniški Svet za šport, fitnes in prehrano, kjer je Oz ostal do leta 2022, poroča Reuters.

Politično vez sta še okrepila med pandemijo covida-19. Oz je bil glasen zagovornik uporabe hidroksiklorokina kot zdravila proti covidu-19, čeprav je stroka to odločno zavrnila. Kasneje se je celo izkazalo, da je imel prek delnic osebne finančne koristi od podjetij, ki so proizvajala to zdravilo, kar je še dodatno spodkopalo njegovo verodostojnost, opozarja National Nurses United.

Leta 2022 je Oz kandidiral za senatorja v Pensilvaniji, pri čemer ga je močno podprl Trump. Volitve je sicer izgubil, a je ostal v bližini Trumpovega političnega kroga. Sodeloval je tudi z Robertom F. Kennedyjem mlajšim, znanim nasprotnikom cepljenja, pri skupnem projektu »Make America Healthy Again«, ki med drugim nasprotuje obveznemu cepljenju, poroča Independent.

Prvi televizijski zdravnik na ministrskem položaju v ameriški zgodovini

Po Trumpovi ponovni zmagi leta 2024 je sledila skoraj samoumevna nominacija Oza za vodenje zdravstvene agencije CMS. »Čas je, da Ameriko spet naredimo zdravo«, je Oz dejal ob imenovanju. Njegovo imenovanje je ameriški senat potrdil šele po ostrem in napetem glasovanju – 53 glasov za in 45 proti, izključno po strankarski liniji, republikanci, ki imajo večino v senatu, so ga pričakovano potrdili.

»To je recept za katastrofo«, je opozoril profesor Timothy Caulfield. »Vodenje agencije CMS zahteva dokazano strokovnost in spoštovanje znanosti, ne pa znanega televizijskega obraza«, dodaja Lawrence Gostin z Univerze Georgetown, poroča NPR.

A Oz vztraja, da bo v ameriško zdravstvo vnesel nov pristop, ki bo temeljil na preventivi in osebni odgovornosti, podobno kot v svoji oddaji. Kritiki pa opozarjajo, da prav to lahko pomeni veliko tveganje za javno zdravje.