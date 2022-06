Obraba kolena in še 12 drugih težav s koleni

Kolena imajo veliko gibljivih delov in jih veliko uporabljate, zato gre lahko veliko stvari narobe. Preveč ene vrste gibanja, še posebej, če se ne potrudite, da bi bilo drugače, lahko povzroči poškodbe zaradi pretiranega gibanja, preobmenitve.

Vsaka obraba je težava, še posebej, ko se starate. Poškodbe pomenijo, da lahko razpokajo kosti in se raztrga tkivo. Včasih se zgodi, da pri nekaterih pogojih vaše telo napade lastne sklepe.

Zdravnik Tyler Wheeler je o tem pisal na MedicineNet; je zdravnik primarne športne medicine, pa tudi tudi izredni docent za družinsko in preventivno medicino na Medicinski fakulteti Univerze Emory. Opozarja, da vam predvsem zdravnik lahko pomaga razjasniti, kaj se dogaja s kolenom, ko se ne počutite dobro. Ne vi in ne koleno.

Dislokacije in zlomi

Če vas koleno močno boli po udarcu ali padcu, ste morda zlomili eno od kosti, ki se tam srečajo ali pa ste eno od kosti premaknili z mesta, kjer bi morala biti. Pojdite na urgenco ali čim prej obiščite zdravnika. Včasih se zlomi ne zgodijo takoj, ampak sčasoma, kar povzroči drobne razpoke na koncih kosti. To se lahko zgodi, ko začnete koleno naenkrat veliko bolj obremenjevati.

Raztrgana sprednja križna vez

Slišite pokanje in se ne morete premakniti, ko nenadoma spremenite smer – pogosto med igranjem nogometa, nogometa ali košarke? Morda ste strgali sprednjo križno vez, ki povezuje stegnenico in golenico in preprečuje, da bi se golenica premaknila predaleč naprej. Vaše koleno bo bolelo in bo oteklo in bo zelo nestabilno.

Lahko seveda raztrgate ali nategnete katero koli tkivo, ki drži vaše koleno skupaj: ligamenti povezujejo med seboj kosti; kite povezujejo mišice s kostmi. Razdražene kite zaradi prevelike uporabe? To je tendinitis.

Sindrom iliotibialnega traku

IT trak, ligament, ki poteka vzdolž zunanje strani stegna, se lahko drgne ob kost in se razdraži in oteče. Večja je verjetnost, da boste to dobili, ko tečete ali se vozite s kolesom, zaradi vadbe, seveda. Lahko boli bolj, če hodite navzdol ali nekaj časa sedite. Po ogrevanju se boste morda počutili bolje, a če poškodbe ne umirite in ji ne daste možnosti, da se zaceli, se zadeva lahko zelo poslabša.

Osteoartritis

Težko je upogniti ali iztegniti nogo. Vaše koleno je trdo in boleče in lahko oteče, ko se premikate. Verjetno gre za obrabljeni hrustanec, material, ki pomaga oblaziniti konce vaših kosti. Ker to zahteva čas, je ta vrsta artritisa pogostejša pri ljudeh, starih 65 let in več. Če ste mlajši, ga lahko dobite, ker ste po poškodbi veliko in pretirano obremenjevali koleno, na primer po pretrganju vezi.

Vnetni artritis

Poleg bolečine in otekline lahko čutite tudi utrujenost, slabost ali vročino. Če imate avto imunsko bolezen, lahko vaš imunski sistem, ki je namenjen boju proti mikrobom, napade vaša kolena. Na primer, revmatoidni artritis po navadi prizadene roke in druge sklepe na obeh straneh telesa. Lupus napada sklepe, mišice in organe povsod. Psoriatični artritis pogosto povzroča odebeljene, razbarvane lise na koži, skupaj z bolečinami v sklepih.

Burzitis

Vaše koleno je otečeno, trdo in toplo ali občutljivo na dotik, običajno zato, ker ste ga preobremenili. Stanje je znano tudi kot koleno gospodinjske pomočnice ali duhovnikovo koleno, ker ljudje s takimi službami tako veliko klečijo. To se zgodi, ko se majhne, ​​s tekočino napolnjene vrečke, imenovane burza, ki pomagajo blažiti kolenski sklep, razdražijo in otečejo. Lahko vas boli tudi, ko počivate.

Tekaško koleno

To boste občutili na sprednjem delu kolena, okoli kolenske kapice. Koleno vas lahko boli, ko nekaj časa sedite z upognjenim kolenom ali ko poskušate poklekniti. Lahko tudi kaj poči ali poči, ko se vzpenjate po stopnicah. Običajno je sindrom patelofemoralne bolečine posledica prekomerne obremenitve, neusklajenosti med kolkom in gležnjem, šibke stegenske mišice ali razpada hrustanca za kolenom - ali kombinacije vsega. Pogosteje je to pri ženskah in mladih športnikih.

Raztrgan meniskus

Nenaden zasuk ali obrat – še posebej s polno težo na kolenu – lahko raztrga meniskus, gumijasti hrustanec, ki deluje kot blazina med kostmi stegna in golenice. Zaradi artritisa ali starosti smo lahko bolj dovzetni za tako poškodbo. Bolečino je težko določiti in opisati. Vaše koleno lahko otrdi, oteče in ga je težko premikati in iztegniti.

Bakerjeva cista (poplitealna cista)

Vrečka, napolnjena s tekočino, ki je na zadnji strani kolena, se lahko izboči ali postane tako tesna, da je težko popolnoma upogniti ali iztegniti nogo. Lahko pa bolečino povzroči druga težava, na primer artritis ali raztrganina v meniskusu. Cista sama običajno ne boli, razen če poči, zaradi česar lahko zadnji del kolena in stegna nabrekne in se pojavijo modrice.

Protin in psevdoputika

Oboje ima podobne simptome: bolečina in oteklina sta pogosto intenzivni in vas hitro zadeneta. Vaše koleno je lahko trdo, rdeče in vroče. To se zgodi, ko se v sklepu zberejo kristali. Protin (putika) je posledica kopičenja sečne kisline in pogosto prizadene palec na nogi. Psevdoputiko povzroča kalcijev pirofosfat. Kalcijev pirofosfat je spojina, ki nastaja v sklepnem hrustancu in se lahko pod določenimi pogoji v obliki kristalov odlaga v sklepne in obsklepne strukture, najpogosteje v sklepni hrustanec, kar imenujemo hondrokalcinoza.

Okužba

Druga bolezen ali neposredna poškodba sklepa lahko povzroči septični artritis. Bolečina se bo hitro pojavila, poleg tega pa boste bolni, razdražljivi in ​​imeli boste vročino. Zdravnik vam lahko z iglo vzame nekaj tekočine iz kolena, da ugotovi, katere bakterije ga povzročajo, da bo vedel, kako ga zdraviti. Čeprav se to ne zgodi tako pogosto, lahko virusi in paraziti okužijo tudi vaše sklepe.

Referenčna bolečina

Težave nekje drugje - na primer v hrbtu, kolku ali stopalu - tudi lahko povzročijo, da vas boli koleno. Živci lahko prenašajo bolečino z enega območja na drugo ali pa se vaši možgani lahko zmedejo glede vira bolečinskih signalov. Občutek je resničen, a morda s samim kolenom ni nič narobe.

Kaj lahko naredimo?

Za lajšanje bolečine in otekline jemljite nesteroidna protivnetna zdravila brez recepta. Zdravljenje po principu RICE – počitek, led, stiskanje in dvig – lahko pogosto pomaga. Spravite se z nog. Dvignite nogo, da je višje od srca. Hladen obkladek v tanko krpo ali brisačo položite na koleno za 10-20 minut naenkrat, večkrat na dan. Ko ste pokonci, ovijte okoli kolena elastični povoj, na tesno, vendar ne preveč tesno.

Kdaj obiskati zdravnika

Nikakor ne čakajte, če je vaša bolečina v kolenu nenadna in intenzivna. Če ne bo izginila ali se poslabša, pokličite zdravnika.

Za postavitev diagnoze vam bo zdravnik morda naredil rentgenske posnetke ali druge slike kolena. Vzorci krvi ali kolenske tekočine lahko pomagajo potrditi ali izključiti določena stanja. Zdravljenje lahko vključuje zdravila, posebne vaje, opornice ali v nekaterih primerih operacijo.

Zmanjšanje telesne mase bi lahko pomagalo zmanjšati pritisk in obremenitev kolen.