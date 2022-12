Premišljeno prehranjevanje je najboljša dieta

Sodobni človek zagotovo zaužije več hrane, kot je dejansko potrebuje. Zakaj? Ker je tak pač naš vsakdan. Kdorkoli je kdajkoli bil na dieti, je lahko ugotovil, kako malo hrane človek potrebuje, da se počuti odlično.

Mesec december je tisti, ki je s hrano res obilen. Strinjamo se. Zato pa potem kmalu sledi post. Vse je preračunano, vse ima svoj vozni red, vendar mi se ga ne držimo.

Prvi ukrep proti glavobolu v službi je skodelica kave, medtem ko hitra hrana ustreza razmeram hormonskega nihanja v PMS. Imamo oster posluh, ko gre za potrebe našega telesa, le ne znamo oceniti, kdaj smo siti ali kdaj res lačni.

Potrebo po prigrizkih, dobro znani okus in že samo misel na potrebo po hrani povezujemo z lakoto, lačni pa so le možgani, ne želodec.

Po drugi strani pa utrujenost in stres sprožita dvig ravni hormona kortizola, kar sproži lakoto. Z drugimi besedami, bolj kot ste utrujeni ali pod stresom, bolj boste želeli jesti. Glede na študijo agencije Obesity Research je večja verjetnost, da se bodo ljudje, ki se prepustijo tem signalom, zredili.

Jejte z možgani

Rešitev je v premišljenem prehranjevanju, kar pomeni, da smo pozorni na to, kaj pogoltnemo, še preden damo grižljaj v usta in naprej skozi celoten obrok. Če nenadoma začutite močno željo, da bi preverili, kaj je v hladilniku, se ustavite in se vprašajte, kako se počutite?

Ste morda pod stresom ali utrujeni ali vas je kdo užalil? Če lahko ugotovite, da je potreba po hrani le reakcija na stres, ki ga trenutno čutite, boste tudi ugotovili, kaj vaše telo trenutno potrebuje. Mogoče je sprehod boljša rešitev kot čokolada. V nedavni študiji univerze Kent State so raziskovalci ugotovili, da premišljena taktika prehranjevanja znatno poveča občutek sitosti ljudi po obroku. Druga študija potrjuje, da so ljudje, ki so po dieti nadaljevali s premišljeno prehranjevalno taktiko, še naprej hujšali. Nedavna študija, objavljena v reviji Emotion, kaže, da bolj ko jeste pozorno, bolj se lahko uprete sladkim skušnjavam.

Jej počasi

Lekcijo vestnega prehranjevanja bi morali začeti tako, da se odrečete impulzivnemu, blaznemu uživanju hrane. Enostaven način za vzdrževanje običajnega tempa: odložite pribor in položite roke v naročje med grižljaji. Sčasoma se boste navadili na počasno žvečenje, tako da boste lahko imeli proste roke na mizi.

Postrezi si hrano

Ko jeste čips naravnost iz vrečke, se verjetno ne boste ustavili, dokler je ne izpraznite in ne boste vedeli, koliko ste pojedli. »Ljudje porabijo veliko več kalorij, ko niso osredotočeni na hrano«, je povedala Leslie Lutes, profesorica psihologije na univerzi East Carolina. »Če pogledate hrano in velikost porcije, se boste hitreje počutili siti.« Torej, ne glede na to, koliko pojeste, uporabite krožnik ali skledo. Še en trik: nekaj hrane pustite na krožniku. Čez nekaj časa bodo vaši možgani in telo prenehali ciljati na krožnik, ker je želodec poln.

Odstranite ovire

Živimo v svetu, kjer je večopravilnost ključna značilnost našega življenjepisa. Toda jesti med telovadbo (odgovarjanje na e-pošto) pomeni tveganje, da boste od tega dobili več. Študija v American Journal of Clinical Nutrition je pokazala, da so se ljudje, ki so ob kosilu igrali računalniško igrico, počutili manj siti kot ljudje, ki so jedli brez motenj. Prvi so pojedli več peciva, čeprav so ga ponudili šele pol ure kasneje. Zaključek: Jejte hrano z vsemi čutili, ugasnite TV, računalnik, pokrijte knjigo.

Kritizirajte hrano

Bodite pozorni na okuse, ne v slanem ali blagem slogu, temveč na različne nianse okusa in na to, kako zadovoljiva je posamezna hrana. Na primer, ko ugriznete v grozdje in se vam usta napolnijo s sokom. Če nenadoma daste v usta ducat grozdov, boste zamudili občutek. Bodite pozorni na teksturo hrane, vonj in misli, ki se pojavijo med jedjo.