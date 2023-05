Andreji Leški se je v podaljšku izmuznila nova kolajna

Vrhunska slovenska judoistka Andreja Leški, ki je pred dobrima dvema tednoma v Dohi navdušila z osvojitvijo naslova svetovne podprvakinje v kategoriji do 63 kilogramov, se je morala danes na turnirju za veliko nagrado Zgornje Avstrije sprijazniti s petim mestom, ki v borilnih športih, v katerih podeljujejo po dve bronasti odličji, velja za najbolj nehvaležno uvrstitev. Toda z njim si je 26-letna Koprčanka priborila dragocene točke v olimpijskih kvalifikacijah, s katerimi je naredila naslednji korak proti Parizu 2024.

Žreb je Andreji za začetek namenil prosto, tako da je v tekmovanje v Linzu vstopila v drugem krogu, v katerem je po pravem maratonu v podaljšku vendarle strla odpor Španke Sarai Padilla Guerrero (10:0). Zatem je morala z iponom priznati premoč Japonki Seiko Vatanabe (0:10), v repešažu pa je na zlato točko v dodatnem delu ugnala Čehinjo Renato Zachovo (10:0). V dvoboju za tretje mesto je morala 26-letna Koprčanka še enkrat v podaljšek, v katerem je njeni francoski tekmici Manon Deketer po štirih minutah uspel zmagoviti met za ipon.

Anka Pogačnik (do 70 kg), ki je bila v uvodnem krogu prosta, je morala v drugem v podaljšku z iponom priznati premoč Loriani Kuka (0:10) iz Kosova. Tudi za Martina Hojaka (do 73 kg), ki je v drugem krogu (vanj je po žrebu napredoval brez borbe) spravil na hrbet Dioga Cesarja (10:0) iz Gvineje Bissau, je bil usoden tekmec iz Kosova, in sicer Akil Gjakova. Judoist Bežigrada je tako – kakor Pogačnikova – zasedel deveto mesto.

Že po uvodnem dvoboju pa se je od tekmovanja poslovil Martinov mlajši klubski kolega Juš Mecilošek (do 81 kg), ki je moral na zlato točko v podaljšku priznati premoč Izraelcu Iftachu Badashu (0:10).

Jutri bodo Slovenijo v Linzu zastopali še Patricija Brolih, Metka Lobnik (obe do 78 kg) ter Vito Dragič (boril se bo z zlomljeno dlančnico) in Enej Marinič (oba nad 100 kg).