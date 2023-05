Anka Pogačnik po pričakovanjih do drugega kola

Slovenska judoistka Anka Pogačnik je na svetovnem prvenstvu v Dohi v kategoriji do 70 kg po pričakovanjih obstala v drugem kolu. Minuto in pol pred koncem je izgubila dvoboj z drugopostavljeno Nizozemko Sanne van Dijke. Enaintridesetletna tekmovalka kranjskega Triglava je v uvodu prepričljivo obvladovala dvoboj z 21-letno Kubanko Idelannis Gomez Feria. Predčasno ga je Slovenka dobila po metu, ki ga je podaljšala v končni prijem v parterju.

Nizozemska nosilka bronastih odličij z zadnjih dveh svetovnih prvenstev in z olimpijskih iger v Tokiu pa je nato suvereno opravila s tekmovalko v kimonu s slovenskimi simboli in se v šestem medsebojnem dvoboju veselila pete zmage.

Gorenjka je imela svoje minimalne priložnosti, a nobene resne, tekmica pa je s trdnim gardom izsilila tri kazni. »Držala sva se taktike, ki sva se jo dogovorila s trenerjem Grego Brodom. Ni mi jasno, zakaj sem dobila tri kazni. Pogledala bom posnetek in upam, da se bom iz tega kaj naučila. Judo je vedno zelo na meji. Dobiš kazen ali pa jo ne dobiš. Tudi ob eni od mojih kazni je ona držala prepovedani enostranski gard, sodnica pa je za izogibanje borbi kaznovala mene. Včasih vpliva tudi ime tekmovalca pri mejnih odločitvah,« jer povedala Pogačnikova.

Cilj Pariz

Treme slovenska reprezentantka ob borbah s favoriziranimi tekmicami po več kot desetletju izkušenj nima več. »To mi celo ustreza. Nimam kaj izgubiti. Sanne ima olimpijsko in svetovno kolajno, ima vse in jaz lahko le pridobim. Obenem je to zame dodaten izziv.«

O prvi tekmici pa je dodala: »Nevarna je bila tudi Kubanka. Ne poznamo jih, ni jih na skupnih pripravah in ne vemo, kako se borijo. Zato gremo v borbo z njimi vedno previdno. Kubanci prakticirajo dober judo. Ne veš, kaj lahko pričakuješ.« Kot za večino, pa je tudi za Anko Pogačnik SP le pot do Pariza, kjer želi končno okusiti olimpijske igre. Nazadnje v kvalifikacijah za Tokio 2020 je bila druga v čakalni vrsti in ostala doma. Krivo je bilo majhno število točk iz prvega cikla kvalifikacij, kjer imajo dosežki le 50-odstotno veljavo.

Na poti do Pariza se bo v kratkem to polovično obdobje končalo in položaj je zdaj boljši. »Zdaj grem še čez 14 dni v Linz,« pa pravi tekmovalka, ki bo v zadnjem trenutku skušala svoj zbir še povečati. V kategoriji do 90 kilogramov je nastopil tudi Mihael Žgank, ki tekmuje za Turčijo. Zanesljivo je premagal Remija Feuilleta z Mavricija in Belorusa Jahorja Varapajeva. V boju za četrtfinale ga je premagal Gruzijec Luka Maisuradze.