Emina tekmica najboljša borka leta 2022

Ameriška šampionka Claressa Shields, ki je pred slabim letom v Cardiffu po točkah ugnala najuspešnejšo slovensko profesionalno boksarko Emo Kozin in ji tako prizadejala sploh prvi poklicni poraz, po še eni uspešni sezoni kot za stavo prejema priznanja. V različnih združenjih in medijih so jo namreč razglasili za najboljšo borko leta 2022.

Shieldsovo, ki je bila nato oktobra v dvoboju za naslove svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različicah IBF, WBA, WBC in WBO boljša še od Britanke Savannah Marshall, so med drugim za št. 1 minulega leta izbrali tudi pri ESPN, BoxingScene, Sporting News in YahooSports.

»Pred menoj je še kakšnih osem let kariere, med katero se bom poskušala čim bolj približati 50 zmagam. Imam še veliko izzivov, pred nobenim pa ne bežim,« je poudarila 27-letna zvezdnica iz Flinta v Michiganu, ki je v svojo korist odločila vseh trinajst dosedanjih profesionalnih obračunov v boksu.

Kot naslednjo si je Shieldsova na tarčo vzela izkušeno Britanko Natasho Jonas (13 zmag, 1 neodločen izid, 2 poraza), ki si lasti šampionske pasove združenj IBF, WBC in WBO v supervelterski kategoriji.