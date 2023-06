Novo odličje za Andrejo Leški

Judoistka Andreja Leški je na grand slamu v Ulan Batorju v Mongoliji osvojila bronasto odličje v kategoriji do 63 kg. Čehinjo Renato Zachovovo je premagala po 4:11 minute podaljška in po uspehu v Linzu pred mesecem dni še drugič premagala isto tekmico.

Svetovna podprvakinja iz ljubljanskega Bežigrada je obvladovala borbo za bronasto odličje in narekovala ritem. A v judu so vedno možna presenečenja, kar je minuto pred koncem rednega dela dokazala Zachova z nevarnim protinapadom, kjer je Slovenka spretno, a le s težavo preprečila poraz.

Le pol minute kasneje je bila zelo nevarna tudi Andreja Leški. Tudi v podaljšku je Koprčanka "na začasnem delu v Ljubljani" bila aktivnejša, najbližje točki med številnimi poskusi pa je bila po treh minutah borbe in pol, ko je v eni od akcij nenadno spremenila smer napada. Po več kot štirih dodatnih minutah je borbo odločila z enim najpogosteje uporabljenih metov v judu seoi-nage.

Po metu je bila slovenska tekmovalka izjemno vesela: "Zmaga same po sebi sem tako ali tako vedno vesela. Še posebej pa sem vesela, če zmagam z lepo tehniko in vrežem tekmico za ipon, kar se je zgodilo danes. In prav zaradi tega sem bila tik po tekmi res presrečna."

Izraelka preprečila boj za zlato

Dopoldan je slovenska šampionka kot postavljena judoistka preskočila prvi krog, v drugem pa dosegla peto zmago v sedmem dvoboju z neugodno Avstrijko Magdaleno Krssakovo, evropsko podprvakinjo leta 2020.

Nato je 26-letno Koprčanko presenetila vrstnica iz Izraela Inbal Shemesh in Leškijeva je morala v repesaž, kjer je po polovici dvoboja vrgla Korejko Chaewon Shin in si priborila borbo za kolajno.

V velikem finalu je bila dvakratna azijska prvakinja Japonka Nami Nabekura boljša od Madžarke Ozbas, letos bronaste na SP v Dohi. Met ji je uspel prav v zadnji sekundi dvoboja. Drugo bronasto kolajno je osvojila Izraelka Gili Sharir.