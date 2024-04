Zagreb vmesna postaja na poti do olimpijskih iger v Parizu

V Zagrebu se bo čez deset dni začelo evropsko prvenstvo v judu, na katerem bo moči merilo prav toliko slovenskih borcev in bork, torej deset. To bo ena od vmesnih postaj na poti do poletnih olimpijskih iger v Parizu.

V ženski konkurenci bodo ob Andreji Leški (do 63 kg), ki bo v hrvaški metropoli branila zlato lovoriko z lanskega prvenstva stare celine v Montpellierju, naše barve zastopale še Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), mladinska evropska prvakinja Kaja Schuster (do 70 kg), ki bo prestala ognjeni krst na tem velikem članskem tekmovanju, in Metka Lobnik (do 78 kg), med moškimi pa se bodo za čim boljše uvrstitve borili David Štarkel (do 60 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Nace Herkovič (do 81 kg) ter težkokategornika Vito Dragič in Enej Marinič, ki bijeta ogorčeno medsebojno bitko za olimpijsko vstopnico v kategoriji nad 100 kilogramov.

»Napovedovali ne bomo ničesar. Koledar tekmovanj v judu je namreč prenatrpan. Pičlih dvajset dni po evropskem prvenstvu bo na sporedu še svetovno prvenstvo, naš glavni cilj pa ostajajo olimpijske igre v Parizu. Vse je torej usmerjeno proti poletju,« je poudaril selektor slovenske članske izbrane vrste v judu Gregor Brod in pojasnil, da bo od naših reprezentantk evropsko prvenstvo v Zagrebu izpustila le Anka Pogačnik (do 70 kg), dobitnica bronastega odličja s prvenstva stare celine izpred dveh let v Sofiji.

»Tako smo se odločili. Anka ni več najmlajša, potrebuje več časa za regeneracijo. Po evropskem prvenstvu bo kvalifikacijske točke za olimpijske igre v Parizu lovila še na dveh turnirjih za svetovni pokal,« je razložil Brod.