Kopitar zadel za zmago Kraljev

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL prekinili niz treh zaporednih porazov na domačem ledu. Z 2:1 so ugnali lanske finaliste Florida Panthers z 2:1. Drugi in s tem odločilni zadetek na tekmi je dosegel slovenski as Anže Kopitar.

Los Angeles je po zmagi napredoval na četrto mesto zahodne konference, doslej pa zbral 21 točk. Pred njim so Vegas Golden Knights s 27, Vancouver Canucks s 25 ter Dallas Stars s 23 točkami.

Kopitarjevi kralji so v svoji dvorani prekinili niz treh zaporednih porazov, v dosedanjem poteku sezone pa so vključno z drugo zmago zbrali vsega sedem točk na osmih domačih dvobojih. Bolje jim gre na tujem, kjer so doslej dobili vseh sedem obračunov.

Kevin Fiala je za vodstvo domačih poskrbel po vsega 80 sekundah dvoboja, v 34. minuti pa je vodstvo podvojil prav Kopitar. Hrušičan se je ob igri s hokejistom več na ledu otresel tekmecev in z močnim strelom premagal Sergeja Bobrovskega.

Za 36-letnega Kopitarja je bil to osmi gol v sezoni, skupno pa 15. točka po 15 tekmah. Več točk sta v dresu kraljev to sezono zbrala le Fiala in Adrian Kempe s po 16.

Za končnih 1:2 je pri lanskih finalistih Stanleyjevega pokala poskrbel Sam Reinhart osem minut pred iztekom rednega dela. Florida, ki je bila v nizu petih zaporednih zmag in tretja na vzhodu, je na koncu do izenačenja skušala priti z igralcem več, a je Cam Talbot s 30 obrambami postal eden od junakov Los Angelesa.

Kralji so premagali Florido. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

Naslednja tekma kralje čaka v noči s sobote na nedeljo, tekmeci pa bodo St. Louis Blues. Ti so ponoči visoko izgubili proti San Jose Sharks (1:5).

Na preostalih tekmah so prvaki Vegas Golden Knights s 6:5 v gosteh premagali Montreal Canadiens. Nadoknadili so zaostanek 0:2 in 3:4 ter se odlepili v zadnji četrtini, ko sta v razmaku 44 sekund v 59. minuti za 6:4 zadela Jack Eichel in Mark Stone. Shea Theodore je dosegel gol in tri podaje.

Vancouver Canucks so morali priznati premoč Calgary Flames. Ognjeni zublji so zmagali s 5:2. Seattle Kraken so po izvajanju kazenskih strelov premagali New York Islanders s 4:3, Arizona Coyotes pa so bili s 3:2 boljši od Columbus Blue Jackets.

Na vzhodu je niz treh zaporednih porazov prekinila zasedba New Jersey Devils. Ti so ob zmagi s 5:2 obenem prekinili niz petih zaporednih zmag Pittsburgh Penguins.

Tampa Bay Lightning je s 4:2 ugnala Chicago Blackhawks, medtem ko je v okviru globalne serije v Stockholmu Ottawa premagala Detroit po podaljšku s 5:4.

Odločilni zadetek za senatorje je dosegel Tim Stützle vsega dve sekundi pred iztekom podaljška. Ottawa je v 22. minuti vodila že s 4:0, a so rdeča krila že do konca drugega dela igre po štirih zadetkih v sedmih minutah in pol izenačila.

Na Švedskem bodo odigrali še tri tekme, tam sodelujeta še zasedbi Toronto Maple Leafs in Minnesota Wild.

Izidi:

Ottawa Senators – Detroit Red Wings 5:4 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets – Arizona Coyotes 2:3

Montreal Canadiens – Vegas Golden Knights 5:6

Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 2:5

Chicago Blackhawks – Tampa Bay Lightning 2:4

Calgary Flames – Vancouver Canucks 5:2

Seattle Kraken – New York Islanders 4:3 (kazenski streli)

Los Angeles Kings – Florida Panthers 2:1

San Jose Sharks – St. Louis Blues 5:1