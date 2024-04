Kar štirje ranjenci v Rogličevi in Pogačarjevi šesterici

V nadaljevanju preberite:

Mathieu van der Poel je z izjemnim 60-kilometrskim samostojnim pobegom drugič zapored dobil dirko Pariz–Roubaix in svojo spomeniško bero dvignil na šest zmag, Juan Ayuso pa je bil po odstopih treh velikih favoritov najboljši na dirki po Baskiji. To je rezultatska bera minulega tedna v kolesarski svetovni seriji, ki še vedno živi pod vtisom »masakra« v Baskiji, ki je bil boleč za 12 kolesarjev, tudi za Primoža Rogliča, Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela.