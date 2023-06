Tadej Pogačar bo imel prvič najmočnejšo ekipo

V nadaljevanju preberite:

Izhodišča pred 110. Tourom so znana. Vseh 22 ekip je prijavilo svoje osmerice, ki se bodo v soboto v Bilbau podale na 3404 km dolgo pot do Pariza. Med 176 kolesarji so trije Slovenci, v središču pozornosti pa Tadej Pogačar, ki bo na francoskih cestah lovil svojo tretjo zmago. Konkurenca bo vrhunska, med velikimi zvezdniki bosta manjkala le Primož Roglič in Remco Evenepoel.