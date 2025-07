Tadej Pogačar bo podprl učno pot mladih borcev proti raku

»Fundacija mi je vedno bolj pri srcu, čedalje bolje nam gre. Gotovo med tekmovalno kariero moje sodelovanje z njo nekoliko šepa, prostora za nadgradnje je še veliko, vendar ne želim prehitevati dogodkov. Imamo dobro ekipo in gremo korak za korakom,« je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar povedal o delovanju fundacije, ki jo je skupaj s svojimi najbližjimi ustanovil lani.

Odtlej je Fundacija Tadeja Pogačarja, ki se je osredotočila predvsem pomoči žrtvam naravnih ujem in boju proti raku, ta je bil leta 2022 usoden za Darjo Žigart, mamo njegove zaročenke Urške Žigart, pripravila že številne dobrodelne akcije. V prihodnjem šolskem letu pa bo prvič štipendirala otroke in mlade, ki so preboleli katerokoli obliko raka ali so še v procesu zdravljenja.

Tadej Pogacar je lani skupaj s svojimi najbližjimi ustanovil dobrodelno Fundacijo Tadeja Pogačarja. FOTO: Jure Makovec/AFP

»S štipendijami želimo podpreti mlade, ki so kljub bolezni zavezani znanju, napredku in osebni rasti. Verjamem, da jim lahko s finančno podporo pomagamo uresničiti njihove izobraževalne in življenjske cilje,« je tik pred odhodom na Tour de France povedal Pogačar.

Njegova fundacija je objavila razpis, s katerim bo v šolskem letu 2025/26 podelila štiri štipendije za srednješolski program v višini 150 evrov na mesec, štiri štipendije za študijske programe 1. ali 2. stopnje ali enovite magistrske študije v Republiki Sloveniji v višini 350 evrov mesečno ter dve štipendiji za magistrski ali doktorski študij v tujini v višini 700 evrov na mesec.

Pri izboru kandidatov sodeluje tudi z društvom Junaki 3. nadstropja, ki že vrsto let skrbi za podporo otrokom z rakom in njihovim družinam ter dobro pozna njihove stiske in potrebe. Razpis in vse podrobnosti, vključno z obrazcem za prijavo, so objavljeni na uradni spletni strani Fundacije Tadeja Pogačarja:

https://www.tadejpogacar.org/post/razpis-za-stipendije-fundacije-tadeja-pogacarja-za-2025-26