Athletic Bilbao po 40 letih čakanja vendarle dvignil pokal

Nogometaši Athletic Bilbaa so zmagovalci španskega kraljevega pokala. Sinoči so po streljanju enajstmetrovk premagali Mallorco, potem ko so se redni del in podaljška končali z 1:1, ter končali 40 let dolgo čakanje na pokalno lovoriko.

Baski so 24. v svoji zgodovini osvojili pokalni naslov, več jih imajo le nogometaši Barcelone (31).

Na stadionu La Cartuja v Sevilli je Mallorca z zadetkom Danija Rodrigueza prva povedla v 21. minuti. Kmalu po glavnem odmoru je na 1:1 izenačil Oihan Sancet, izid pa se do izvajanja kazenskih strelov ni več spremenil.

Iker Muniain s pokalom. FOTO: Cristina Quicler/AFP

V teh so nogometaši Athletica slavili s 4:2. Vratar Baskov Julen Agirrezabala je ubranil strel Manuju Morlanesu, Nemanja Radonjić pa je streljal čez prečko, medtem ko je Atlethic zadel vse štiri strele.

Varovanci Ernesta Valverdeja so na poti do naslova izločili tako Barcelono kot Atletico Madrid, Athletic pa se je razveselil prve večje lovorike po dvojčku državnega in pokalnega naslova v letu 1984.