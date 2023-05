Finale pokala: Olimpija lovi dvojno krono, Maribor rešuje sezono (20:30)

Večni derbi je vedno prestižen in nosi poseben pomen, tokrat pa je ogromno na kocki tudi z rezultatskega vidika. Nogometaši Olimpije so prepričljivo dobili državno prvenstvo, izvrstno sezono pa želijo še nadgraditi z zmago v pokalu in dvojno krono. Morda bo to tudi zadnje dejanje na ljubljanski klopi za Alberta Riero, tvorca zeleno-belih uspehov, ki se spogleduje s ponudbami bolj uglednih evropskih velikanov.

Olimpija je med tednom proti Radomljam spočila nosilce igre (in izgubila srečanje z 2:1), tako da bodo danes vsi odločilni možje nared. Na drugi strani pri Mariboru ne bo Josipa Iličića, so pa pripravljeni na boj od prve minute prvi strelec prvenstva Žan Vipotnik, izjemni Marko Tolić, hitri Ivan Brnić, ... Varovanci Damirja Krznarja (pred derbijem je podaljšal pogodbo do leta 2026) danes rešujejo sezono, ki bo le v primeru lovorike, ki jo Maribor lovi že sedem let, lahko označena kot delno uspešna.

Tekma se bo začela ob 20:30 na areni Z'dežele, sodnik bo Bojan Mertik.