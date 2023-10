Kek razkril karte za Finsko: Na seznamu preverjene sile

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prihodnjih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 proti Finski in Severni Irski. Pričakovano je selektor za pomembni tekmi poklical preverjene moči.

Seznam za Finsko in Severno Irsko Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Matevž Vidovšek (Olimpija); branilci: Petar Stojanović (Sampdoria), Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Miha Blažič (Lech Poznanj), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Viking), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Soči); zvezni igralci: Jasmin Kurtić (Universitatea Craiova), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Jan Mlakar (Pisa), Timi Max Elšnik (Olimpija); napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Žan Celar (Lugano), Žan Vipotnik (Bordeaux).

»Sklepna dejanja so pred nami. Potrebujemo točke za naše želje in cilje. Že prvi tekmec prinaša veliko motivacije, prepričanja, da bo kakovostna Slovenija prišla do novih točk,« je uvodoma dejal Kek. »Smo sredi sezone in vedno je kakšna težava. Še en teden je do zbora, spremljali bomo tiste, ki imajo težave. Ta spisek nosi preverjena imena, so pa še imena, ki čakajo na klic. Veselim pa se izziva, to je velik privilegij, da lahko razmišljamo o svoji kakovosti in da posrkamo pozitivno energijo z zadnjih tekem v Ljubljani,« je dodal selektor.

Slovenija na prvem mestu

Sloveniji po šestih kvalifikacijskih tekmah dobro kaže, saj je s 13 točkami na prvem mestu skupine H, enako število točk ima Danska, po eno manj imata Finska in Kazahstan, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Na EP v Nemčijo vodita prvi dve mesti v skupini.

Slovenci bodo najprej sprejeli finski izziv. FOTO: Leon Vidic

Slovenija bo najprej v predvidoma razprodanih Stožicah 14. oktobra ob 18. uri gostila Finsko, 17. oktobra pa bo gostovala v Belfastu pri Severni Irski. Tisti obračun se bo začel ob 20.45. V teh kvalifikacijah je slovenska zasedba izgubila na Finskem z 0:2, doma pa je s 4:2 odpravila Severno Irsko.

S Finsko je pred tem slovenska vrsta odigrala še dve tekmi, leta 2013 je prav tako v gosteh izgubila z 0:2, leta 1999 pa je z njo igrala 1:1. S Severnimi Irci pa je odigrala še pet tekem, leta 2016 je izgubila z 0:1, leta 2011 je igrala 0:0, v letih 2010 in 2009 je spet izgubila s po 0:1, leta 2008 pa je zmagala z 2:0. Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 59. mestu, Finska je 54., Severna Irska pa 74.