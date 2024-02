Na Azteci še tretjič, veliki finale pa v New Jerseyju

Mehiško glavno mesto Ciudad de Mexico bo po letih 1970 in 1986 še tretjič v zgodovini gostilo uvodno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, Svetovna nogometna zveza (FIFA) pa je za zadnje dejanje mundiala treh držav leta 2026, ZDA, Kanade in Mehike, izbrala stadion MetLife v New Jerseyju. V ožjem izboru za finale sta bila še Dallas in Los Angeles. Finale bo na sporedu 19. julija 2026. Tekma za tretje mesto bo v Miamiju, polfinalni pa v Atlanti in Dallasu.

Stadion MetLife sprejme 82.500 gledalcev in dom dveh ekip iz lige ameriške nogometa NFL, New York Giants in New York Jets. A je že gostil tudi velike nogometne dogodke, nazadnje finale Cope Americe leta 2016.

Prva tekma SP '26 bo 11. junija na stadionu Azteka v Ciudad de Mexicu. Na največjem mehiškem nogometnem stadionu sta do naslova svetovnih prvakov prišli Brazilija s Pelejem in Argentina z Diegom Armandom Maradono.