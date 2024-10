Perujci vendarle dočakali prvo zmago (VIDEO)

Urugvajski nogometaši so v devetem kolu južnoameriških kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2026 z 0:1 izgubili proti Perujcem. S tem porazom so zapravili možnost, da bi se prebili na drugo mesto.

Perujci so na prvo zmago v teh kvalifikacijah čakali kar devet tekem. Do slavja in treh točk, s katerimi so se dvignili z dna lestvice, so prišli v 88. minuti, ko je v polno zadel Miguel Araujo.

Že dan prej so se Brazilci veselili četrte zmage, potem ko so v gosteh z 2:1 ugnali zdaj zadnjeuvščene nogometaše Čila, Argentinci pa so se v razmočenem Maturinu razšli neodločeno z Venezuelci (1:1). Bolivijci so bili z 1:0 boljši od drugouvrščenih Kolumbijcev, Ekvadorci in Paragvajci pa so se razšli brez golov.

Urugvajci, ki se lahko pohvalijo z dvema naslovoma svetovnih prvakov (1930, 1950), so s 15 točkami ostali na tretjem mestu. Na vrhu so Argentinci (19), drugi pa Kolumbijci (16)

Naslednje kolo, s katerim se bodo južnoameriške kvalifikacije prevesile v drugo polovico, bo na sporedu v noči s torka na sredo, ko bodo na sporedu tekme Kolumbija – Čile, Paragvaj – Venezuela, Urugvaj – Ekvador, Argentina – Bolivija in Brazilija – Peru.