Piloti učijo angleške sodnike ustrezne komunikacije v stresnih trenutkih

Prvi mož angleških nogometnih sodnikov Howard Webb je po številnih odmevnih napakah ter slabih odločitev v premier league moral ukrepati. Kritik, v glavnem upravičenih, je bilo preveč, zato je našel nenavadno rešitev. Pomoč je poiskal v letalstvu.

Analize sojenja so odkrile, da je za večino neustreznih sodniških odločitev kriva komunikacija med sodniki na igrišču in v VAR, zaradi česar je Webb povlekel nenavadno, a zelo spretno potezo. Najel je pilote, da bi se sodniki usposobili za ustrezno komunikacijo in za uveljavljanje primernih protokolov. Usposabljali naj bi jih predvsem za odločitve v stresnih trenutkih, ko glavni sodnik pod pritiskom igralcev in njihovih pripomb hkrati prejema informacije VAR.

Sodniki sicer ne slišijo pogovore VAR kolegov. Piloti so bili najeti zaradi dejstva, da so usposobljeni za sprejemanje odločitev v delčku sekunde pod največjim pritiskom.