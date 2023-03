Po novem za ženske 150 milijonov evrov

Krovna nogometna zveza Fifa je ob koncu kongresa v Kigaliju, kjer je Gianni Infantino dobil nov mandat na čelu organizacije, sporočila, da bo povečala nagradni sklad na ženskem svetovnem prvenstvu 2023. Gostili ga bosta Avstralija in Nova Zelandija, sklad pa bo trikrat večji kot na prejšnjem SP 2019.

Skupna vrednost nadomestil igralkam in zvezam bo znašala 152 milijonov dolarjev. Na prejšnjem SP leta 2019 je bil ta sklad vreden 50 milijonov dolarjev, štiri leta pred tem na SP v Kanadi pa le 15. V skladu so nagrade za udeležene ekipe ter nadomestila klubom za igralke, ki bodo nastopile na SP. Na letošnjem SP bo prvič nastopilo 32 reprezentanc, osem več kot na prejšnjem, ko so si naslov prvakinj priigrale Američanke.

Infantino: To je bil »vihar v kozarcu vode«

A številke so v primerjavi s tistimi za moško SP še vedno precej nižje; na lanskem SP v Katarju je Fifa namreč v nagradni sklad namenila 440 milijonov dolarjev. Infantino je za manjši delež sredstev za žensko SP okrivil tudi pokrovitelje in televizijske postaje, ki v to tekmovanje niso pripravljene vložiti toliko sredstev kot v moško SP.

Infantino je napovedal še večja vlaganja v ženski nogomet. FOTO: Daniel Becerril/Reuters

»Fifa napreduje ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji. A tega se ne držijo vsi v našem poslu. Pokrovitelji in nosilci pravic za prenose morajo narediti več,« je dejal Infantino in podal primer, ko je ista televizija za pravice prenosov moškega SP ponudila 100 milijonov, za žensko pa le en milijon dolarjev. Za Infantina je to nesprejemljivo, saj podatki o gledanosti kažejo, da ima ženski nogomet v primerjavi z moškim le 20 odstotkov manjšo vrednost.

Pri vprašanju pokroviteljev pa je Infantino tudi pojasnil, da med njimi na letošnjem ženskem SP ne bo Savdske Arabije oziroma njene turistične organizacije. Ko je Fifa tehtala možnosti, da bi bila ta država eden od pokroviteljev SP 2023, je naletela na oster odziv predvsem v obeh državah prirediteljicah, ki sta zamisli nasprotovali zaradi slabega položaja žensk v tej državi. Infantino je pojasnil, da je šlo v tem primeru za »vihar v kozarcu vode«, saj pogodbe Fifa nazadnje ni sklenila.