V Madridu še vedno niso prepričani, da so bili boljši od Leipziga

Prvi teden osmine finala lige prvakov je potrdil pričakovano: obeta se nam odličen četrtfinale, v katerem bo polno slovitih klubov. Ta teden so si zagotovili udeležbo v žrebu četrtfinala in polfinala (ples kroglic bo 15. marca) štirje klasični giganti – Bayern, PSG, Manchester City in Real Madrid. Slednjemu ni bilo lahko, Leipzig je na povratni tekmi v Madridu dolgo grozil gostiteljem (1:1), toda za Nemce je bila usodna že prva tekma, ki jo je Real dobil v gosteh z 1:0.

»Res smo imeli občutek, da nosimo njihove številke,« je po remiju v Madridu povedal Leipzigov trener Marco Rose, ki je držal Benjamina Šeška v igri do 85. minute. »Zelo spoštujem Real Madrid: čestitam mu za napredovanje. Toda moram ponoviti pohvale moji ekipi: pripotovati sem na izločilne tekme s takšnim rezultatom s prve tekme in pokazati, da res verjameš, to je nekaj izjemnega,« je izpostavil pogumno igro Nemcev Rose.

Sorazmerno samokritični so bili tudi v taboru Reala

»Premoremo veliko kakovosti na številnih položajih in dosegamo veliko golov v bundesligi. Morda nam manjka nekaj izkušenj v nekaterih situacijah ali mirnosti, ki pride z izkušnjami, liga prvakov je namreč višja raven tekmovanja. Ob tem potrebuješ tudi malo sreče – tudi to je del nogometa,« je dodal.

Benjamin Šeško je bil pogosto obkrožen z Realovimi branilci, takole sta ga ustavila Antonio Rüdiger in Dani Carvajal. REUTERS/Juan Medina FOTO: Juan Medina/Reuters

Benjamin Henrichs, branilec Leipziga, je šel še dlje: »Če seštejete 180 minut, smo imeli opazno boljše priložnosti – ne vem, kako so danes zabili gol. Nam manjka prav to, da izkoristimo svoje priložnosti. Odigrali smo odličen prvi polčas, vendar smo morali še nadgraditi naš trud, enako velja za prvo kot drugo tekme. Mislim, da ne bi smeli izpasti iz tekmovanja.«

Sorazmerno samokritični so bili tudi v taboru Reala. »Med polčasom sem fantom zabičal, naj močneje pritisnejo na Leipzig. Čeprav smo želeli vložiti v tekmo veliko več energije, smo skoraj celotno tekmo igrali z nogo na zavori. Igrali smo v nizkem bloku, vendar smo bili počasni in premalo neposredni, ko smo osvojili žogo, nizali smo preveč podaj na stran, premalo naprej. To ni bil najboljši večer moje ekipe – to moramo sprejeti in reči, 'Mea culpa,'« je priznal Realov trener Carlo Ancelotti, ki je večkrat pohvalil za opravljeno svojega kolega Roseja.

Trenerja Reala Carlo Ancelotti (desno) in Leipziga Marco Rose FOTO: Juan Medina/Reuters

Real bi lahko v četrtfinalu računal na dva pomembna povratnika v ekipo, to sta vratar Thiabut Courtois in branilec Eder Militão. Tudi izkušeni Toni Kroos je priznal, da jim proti njegovim rojakom ni šlo najbolje. »Eno je rezultat, drugo pa način, na katerega igraš. Med polčasoma smo se počutili dobro glede rezultata, ne pa glede načina igre. Drugi polčas je bil za nas nekoliko boljši, a še vedno ne tako dober, da bi lahko rekli, da si očitno zaslužimo uvrstitev v naslednji krog. Ni nam šlo tako dobro, kot bi želeli, toda na koncu smo v četrtfinalu.«

Guardiola: Sedem let zapored v četrtfinalu

Če je Leipzig tudi statistično »grozil« Realu (streli 12:21, na vrata 3:4, koti 3:8), pa danskemu prvaku Københavnu v Manchestru ni uspelo otežiti dela Cityju, četudi so gostitelji igrali s temeljito premešano enajsterico (streli 12:10, na vrata 3:2, koti 4:4), saj so opravili svoje že na prvi tekmi na Danskem.

»Težko jih je bilo napasti, saj so dobro organizirani, v zadnji liniji igrajo s štirimi ali petimi branilci. Smo ekipa, ki verjame, da lahko zmaga prav na vsaki tekmi. Tekmujemo z madridskim Realom in Bayernom. Ne vem, s kom se bomo pomerili v četrtfinalu; ne preostane nam drugega, kot da počakamo na razplet žreba in vidimo. Pomembno je, da smo sedem let zapored v četrtfinalu,« je izpostavil Cityjev trener Pep Guardiola.