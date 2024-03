Vzponi in padci od Korotana do Triglava

V nadaljevanju preberite.

Za uradni začetek organiziranega igranja nogometa v gorenjski prestolnici velja leto 1920, čeprav je že devet let prej dijaško moštvo iz Kranja odigralo prijateljsko tekmo z ljubljansko Ilirijo in izgubilo z 2:5. Leta 1914 je bil tik pred začetkom 1. svetovne vojne ustanovljen Sport klub Sava, toda moštvo zaradi morije ni začelo s tekmovanjem. Danes je Triglav iz Kranja drugoligaš, ki z novim klubskim vodstvom napoveduje vrnitev v 1. slovensko nogometno ligo.

Smeli so bili tudi načrti Kranjčanov s prvim kolektivom SK Sava, ki se je čez leto dni preimenoval v Triglav, čeprav niso imeli ustreznega igrišča za sodelovanje v ligaškem tekmovanju, primanjkovalo pa jim je tudi kakovostnih igralcev. Že kmalu je v Kranju zrasel Nogometni klub Korotan, ki je čez tri leta premogel moštvo za tekmovanje v nižjih ligah.

Kakor piše v klubskih arhivih, so bili pionirji uveljavitve kranjskega nogometa Drago in Janez Ažman, Anton Blaznik, Otmar Čolnar, Rudolf Hlebš, Božidar Kern, Alojzij Možina, Franjo Potočnik, Mirko Plut, Ivan Pečenko, Oskar Rebolj, Mirko Slabe, Viktor Sorgo, Anton Vreček, Valentin Zebre, Stanko Plut, Miha Potočnik, Franc Pristov, Slavko Ošabnik, Ivan Bucek in Albin Janša.