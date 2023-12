Xavi Hernandez že ve, kdo ga bo nasledil, če bo odšel ali pa bo odstavljen

Barcelona je v obdobju manjše krize, zaradi katere sta si navzkriž prišla tudi predsednik Joan Laporta in trener Xavi Hernandez. Edino, o čemer sta si bila enotna v minulih dnevih, je, da moštvo januarja nujno potrebuje močno okrepitev, saj je tudi Robert Lewandowski v strelski krizi. Izbrancu je ime Vitor Rouqe, komaj 18-letni brazilski napadalec in član kluba Athletico Paranaense. Dogovor med igralcem in španskim je sklenjen, Barcelona mora le še plačati 40 milijonov odškodnine do konca leta.

Po poškodbi Gavija si Xavi želi še obrambnega zveznega igralca. Kljub manjšim trkom Laporta še vedno trdno zaupa Xaviju in trdi, da je pravi mož, da krivuljo forme in izidov obrne navzgor ter da upravni odbor do junija ne razmišlja o zamenjavi, razen če bi Xavi odšel sam. Če bi, imajo pri Barceloni že izbranega njegovega naslednika. To bi bil dolgoletni igralec in trener B moštva, 44-letni Mehičan Rafa Marquez.

Barcelona je danes po hudem boju v 18. kolu španskega prvenstva doma premagala Almerio s 3:2.