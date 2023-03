Razočaranje je veliko, ampak zdaj ni čas za krizne ukrepe

Razočaranje je mila beseda za stanje duha v rokometnem klubu Gorenje Velenje. V mesecu dni je ekipa Zorana Jovičića zapravila priložnost, da bi sezono končala z lovoriko. Prvi poraz v Celju je »ose« oddaljil od boja za naslov državnega prvaka, drugi je pomenil slovo od pokalnega tekmovanja, nazadnje je sledil še domači spodrsljaj z Vojvodino v četrtfinalu pokala EHF, po katerem so glas dvignili tudi Šaleški graščaki. Kljub temu v Rdeči dvorani preplaha ni, direktor David Miklavčič pa ne napoveduje ukrepov. Cilj je zdaj drugo mesto v ligi NLB.

»Da smo razočarani, ne skrivamo,« je po sobotnem porazu z Vojvodino s 26:30, potem ko so Velenjčani v Novem Sadu zapravili šest golov prednosti in izgubili s 30:31, priznal bivši kapetan iz zdaj prvi operativec Miklavčič.

David Miklavčič (desno) zaupa trenerju Zoranu Jovičiću. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

»Obetali smo si drugačen razplet, želeli, da nas adrenalin drži do konca sezone. Ni se izšlo, toda ni konec sveta. Zdaj se bomo borili za to, kar je še ostalo, torej za drugo mesto v DP. V športu ni prostora za preteklost, v sredo nas že čaka težko gostovanje pri Krki,« je pogled naprej usmeril Miklavčič, ki ne napoveduje šok terapije.

Dokazali bomo, da imamo v rokah in nogah še kar nekaj dinamita in se navijačem oddolžili za ta poraz. David Miklavčič

»Nikdar nismo igrali na prvo žogo. Vemo, kako težko je sestaviti ekipo s takšnim proračunom. Včasih ti 'rata', včasih ne. Bile so poškodbe, bolezni, zmanjkalo nam je športne sreče. Kot da bi se vse zarotilo proti nam. Če v težkih časih vlečeš poteze na vrat na nos, samo da nekaj narediš, se to običajno ne izplača. Spomnim se, kako smo pred dvema letoma po porazu z Izolo pristali na četrtem mestu ob prekinitvi lige po izbruhu covida-19, pa bili v naslednjem letu prvaki. Treba je ustaviti žogo, razmisliti in iti naprej. Če se iz porazov nekaj naučiš, lahko napreduješ, in upam, da nam je bila to dobra šola,« je povedal Miklavčič, ki je lani končal kariero in nasledil zdajšnjega predsednika kluba Janeza Gamsa.

Domen Tajnik je lani s pokalno lovoriko osrečil direktorja Janeza Gamsa, zdaj predsednika kluba. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Velenjski navijači, ki so običajno zelo potrpežljivi, so na facebooku igralcem med drugim očitali pomanjkanje borbenosti in moštvenega duha. »Vsak ima pravico, da pove, kaj misli. To je zapisano v ustavi. Ampak jaz kot bivši igralec lahko zatrdim, da so si fantje zares želeli zmago. Bili so zelo potrti in rekel sem jim, da morajo dati glave gor, ker so novi izzivi pred nami. Dokazali bomo, da imamo v rokah in nogah še kar nekaj dinamita in se navijačem mogoče oddolžili za ta poraz,« pove »Miki«.

Šola tudi za Tajnika

V prejšnji sezoni je bilo Gorenje lepo presenečenje v evropski ligi, glavni akter pa Domen Tajnik, ki letos ne kaže prave forme. Tudi na reprezentančni klic se ni odzval. Čemu korak nazaj?

Šaleški graščaki so izrazili nezadovoljstvo z igrami Gorenja. FOTO: Aleš Černivec

»Glede reprezentance tega ne bi obešal na velik zvon. Domen je dobil klic tri dni prej, ko ga ni bilo v Sloveniji. Gotovo si še vedno zelo želi biti reprezentant. Moramo pa vedeti, da je mlad igralec. Zapadel je v določeno krizo. Vsak vrhunski športnik je moral tudi skozi takšne čase. Zdaj se lahko malce povleče nazaj in se vzame v roke, da mu bo v prihodnosti lažje. Prvič je izkusil zanimanje drugih klubov, ima dileme, ki jih prej ni bilo. Kar se njemu dogaja, je čisto človeško. Jaz in vsi v klubu mu stojimo ob strani in verjamemo, da bo kmalu spet pravi,« je prepričan Miklavčič, ki ohranja optimizem: »Ni časa za obžalovanje in razmišljanje o ukrepih. Treba je zbistriti glave, poiskati formo, vsak posebej in vsi skupaj moramo povleči ta voz naprej.«