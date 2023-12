Tudi Vikinginje so iz mesa in krvi, Adžićeve borke odločne drago prodati kožo

V nadaljevanju preberite:

Včasih se zdi, kot da norveške rokometašice niso iz krvi in mesa, še posebej na evropskih prvenstvih, od leta 1998 so bile prvakinje kar osemkrat, tudi nazadnje v Sloveniji. Na svetovnih prvenstvih so osvojile 11 kolajn, štiri zlate, tudi nazadnje v Španiji. Na 26. SP, ki ga gostijo skupaj z Dankami in Švedinjami, so štiri tekme dobile s povprečno razliko 19 golov. Slovenke kljub temu napovedujejo dober odpor, ko se bodo s potomkami Vikingov srečale nocoj ob 20.30 v polni dvorani Spektrum v Trondheimu.

Tjaša Stanko (18 golov, 17 asistenc) in Tamara Mavsar (19 + 21) sta na tem mundialu razkrili voditeljske sposobnosti. Izjemen turnir ima Nataša Ljepoja, ki je steber obrambe in skoraj nezgrešljiva v napadu, njen izkoristek strelov je 21/24 (87,5 %)! Odkritje turnirja je Ana Abina, vse boljša je Alja Varagić, zimzelena Barbara Lazović je na začetku odlično nadomestila kapetanko Ano Gros, ta pa je ob vrnitvi pokazala vrhunsko strelsko formo. Za nameček se lepo dopolnjujeta vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnović.

