Finski kapetan za zgodovino, proslavljal do jutranjih ur

Hokejisti moštva Florida Panthers so v šampionskem slogu ubranili Stanleyjev pokal, potem ko so s 4:2 v zmagah premagali igralce kluba Edmonton Oilers. Veliki junak šeste tekme, ki so jo Panterji na svojem ledu dobili s 5:1 (2:0, 1:0, 2:1), je bil Kanadčan Sam Reinhart, ki je zabil kar štiri gole, od tega dva v prazno mrežo. Vidno vlogo je (od)igral tudi finski zvezdnik Aleksander Barkov.

Napadalec iz Tampereja, ki je Reinhartu dvakrat podal za zadetek, se je v zgodovino vpisal kot prvi Evropejec, ki je kot kapetan svoje moštvo dvakrat (zapored) popeljal do lovorike v NHL. »Edmonton ima odlične posameznike, nas pa je povrhu krasil tudi moštveni duh. Poleg tega smo od vsega začetka vztrajali pri svoji igri,« je ključ do novega Stanleyjevega pokala razkril 29-letni finski as, čigar predstave v letošnji končnici imajo toliko večjo težo, če vemo, da je igral s poškodovano dlanjo.

Med proslavljanjem velikega uspeha si je dal pošteno duška. Ob vrnitvi domov je ob petih zjutraj potrkal na vrata vsem bližnjim sosedom in jim pokazal Stanleyjev pokal. Ob tem kaže še omeniti, da ga je vodstvo finske reprezentance ravno včeraj imenovalo v prvo peterko »Suomijev« za zimske olimpijske igre prihodnje leto v Cortini oziroma Milanu. Ob vratarju Jusseju Sarosu (Nashville Predators) so v njej še branilca Miro Heiskanen in Esa Lindell ter napadalca Mikko Rantanen (vsi Dallas Stars) in Sebastian Aho (Carolina Hurricanes).