Flanelaste srajce namesto industrije srečanj

Epidemija koronavirusa je ob izbruhu močno zamajala tako družbo kot gospodarstvo. Marsikatera panoga je čez noč ostala brez posla, zato so številni podjetniki začeli iskati nove priložnosti in izzive. Prav koronavirusu se lahko »zahvalimo«, da smo dobili domačo blagovno znamko flanelastih srajc Volk Flannel.

Pred štirimi leti se je svet tako rekoč ustavil in med panogami, ki so doživele največji upad, je bila tudi industrija organizacije dogodkov, v kateri je takrat deloval tudi naš tokratni sogovornik in idejni oče blagovne znamke flanelastih srajc Volk Flannel Niko Vukič.

Znamka Volk Flannel je luč sveta ugledala v koronskem letu 2021, a ideja je zorela že nekaj let. »Flanelaste srajce nosim že več kot 15 let, in ker v Evropi nimamo specializiranih znamk, tako kot jih pozna Amerika, sem začel razmišljati, da bi sam razvil svojo znamko in se s tem ukvarjal bolj postransko, kot dopolnitev posla, ki ga imam z organizacijo dogodkov.