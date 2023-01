Pacienti enote Polje (3)

V vašem časopisu je bil 24. decembra na 12. strani objavljen odgovor Monike Šterlek z odseka za upravljanje s kadri na MU MOL na moje pismo bralca z naslovom Pacienti enote Polje (Delo, 15. decembra, stran 7).

V njem sem med drugim zameril županu Jankoviću, da bolj spodbuja gradnjo nepremičnin, kot da bi s primernim kadrovskim štipendiranjem občanom MOL zagotavljal zdravnike družinske medicine.

Gospa Monika Šterlek v nadaljevanju pojasnjuje, koliko so v MOL od leta 1998 podprli nadarjenih dijakov in študentov. Za 1818 štipendistov so namenili deset milijonov evrov. Zelo pohvalno, vendar nikjer ne omenja, koliko od teh štipendistov, ki jih je bilo kar 130 s področja medicine, je končalo specializacijo družinske medicine in se zaposlilo v ZD Ljubljana in njegovih enotah. Ali so bili pogodbeno vezani, da se za vsaj toliko let, kolikor so prejemali štipendijo, zaposlijo v ZD Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL? Štipendisti, ki smo v gospodarstvu prejemali kadrovske štipendije, smo se morali zaposliti v podjetju za vsaj toliko let, kot smo prejemali štipendijo, ali pa smo morali štipendijo vrniti.

Očitno se s tako kadrovsko politiko – vsaj do zdaj, ko nam teče voda že globoko v grlo – kadrovske službe v MOL ne ukvarjajo, zato smo »občani« najlepšega mesta po šestdesetih letih plačevanja prispevka za zdravstvo primorani iskati zdravnika zunaj svoje občine.

P. S. Za srečno novo leto smo bili pacienti ZD Ljubljana Polje zadnji dan v letu 2022 obveščeni (tudi v vašem časopisu), da enota vsaj še en mesec ne bo delovala in naj se za pomoč v primeru bolezni obrnemo na enoto Fužine.