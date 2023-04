Tadej Pogačar šele prihaja v najboljša kolesarska leta

V nadaljevanju preberite:

O tem, kdo je tačas najbolj vroč kolesar, rezultatsko morda kar najbolj vroč športnik na svetu, ni velikega dvoma. Tadej Pogačar to pomlad z izjemnimi predstavami, ki so mu prinesle že 12 zmag v sezoni, nazadnje v sredo na Valonski puščici, na novo definira sodobno kolesarstvo.

Po svoje ta šport vrača v bolj romantične čase, ko mu je kraljeval veliki kanibal Eddy Merckx. Po Belgijcu, ki je tekmece v obup spravljal v 60. in 70. letih minulega stoletja, v profesionalni karavani ni bilo šampiona, ki bi zmagoval na domala vseh terenih, od najzahtevnejših etapnih do najbolj opevanih enodnevnih dirk. Vsaj dokler letos ni eksplodiral 24-letnik s Klanca pri Komendi, ki potrjuje, da sta bili prvi dve zmagi na Touru v letih 2020 in 2021 le začetek poti do nečesa precej večjega. O njegovih podvigih smo se pred dirko Liege–Bastogne–Liege, na kateri bi jutri lahko spet pisal zgodovino, pogovarjali z enim od njegovih kolesarskih očetov. Z Andrejem Hauptmanom sta sodelovala že, ko je bil Pogi najbolj nadobudni mladec pri ljubljanskem Rogu, in skupaj zmagujeta tudi zdaj, ko branita barve ekipe UAE.