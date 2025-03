Starši od bolnišnice, kjer naj bi odlašali s porodom, zahtevajo pol milijona

V nadaljevanju preberite:

Deklica Alina iz Globokega pri Brežicah bo sredi junija dopolnila osem let. Morala bi biti že šolarka, a je njeno stanje resno. Od 20. februarja je v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični, kjer je negibna in neodzivna v paliativni oskrbi na terapiji z morfijem.

»Zavedamo se, da se njeno stanje slabša, že naslednji epileptični napad je lahko usoden. Tudi zdravniki so napovedali, da lahko pričakujemo tudi to, da se bo Alinino srce ustavilo,« pravi dekličina mati, ki je ves čas pri hčeri in upa, da se bo njeno stanje, kot se je že večkrat, le obrnilo na bolje.

A grenko je zavedanje, da bi bila Alina danes morda lahko zdrava deklica, če bi porod v brežiški bolnišnici vodili po pravilih stroke, zato so se starši odločili za tožbo. Od Bolnišnice Brežice na krškem okrožnem sodišču zahtevajo 502.000 evrov. V bolnišnici vsakršno krivdo zavračajo.