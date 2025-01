Na dolenjski in pomurski avtocesti oviran promet

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila in pnevmatike na vozišču oviran promet med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Predvidoma do 15. marca bo v Ljubljani zaradi del zaprta Verovškova cesta med severno obvoznico in Vodovodno cesto, obvoz bo po Ulici Alme Sodnik in Litostrojski cesti.

Na pomurski avtocesti je zaprto počivališče Dolinsko proti Madžarski.