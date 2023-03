Pred 50 leti lovci in gozdarji v naše gozdove ponovno pripeljali rise

2. marca praznujemo 50. letnico prve naselitve risov v Slovenijo. Takrat so lovci in gozdarji v naše gozdove ponovno pripeljali rise. Vendar pa je uspešni naselitvi, ki se je kazala v večanju in širitvi populacije preko slovenskih meja zaradi nepovezanosti z drugimi risjimi populacijami sledilo parjenje v sorodstvu. »Slednje bi lahko ponovno privedlo do izumrtja risa v Sloveniji, zato se danes v sklopu projekta LIFE Lynx ponovno doseljuje risa v Slovenijo in na Hrvaško,« so partnerji projekta LIFE Lynx ob 50. obletnici zapisali v sporočilu za javnost.

Ris je bil nekoč na območju celotne Slovenije prisoten, a je zaradi pomanjkanja plena, izgube življenjskega prostora in pretiranega lova izumrl. Pred 50 leti so zaradi želje po vrnitvi risov s Slovaške prepeljali šest risov. Risi so se po dobrih sto letih vrnili v kočevske gozdove. Ta naravovarstven podvig se je izkazal za enega najuspešnejših v Evropi, saj se je populacija številčno okrepila in risi so se razširili tudi v sosednje države, v Italijo, Avstrijo, na Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Vendar pa je, kot že omenjeno, obdobju širitve populacije zaradi premajhnega števila izvornih živali in nepovezanosti z drugimi risjimi populacijami sledilo parjenje v sorodstvu in število risov je začelo zopet upadati.

Projekt LIFE Lynx v večinskem deležu financira Evropska unija, v okviru LIFE programa, v Sloveniji pa ga sofinancira Ministrstvo za naravne vire in prostor. Vodilni partner projekta je Zavod za gozdove Slovenije, slovenski partnerji pa so Lovska zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani in Zavod RS za varstvo narave.

Doseljeni risi iz območja slovaških in romunskih Karpatov

Danes se s ciljem dolgoročne ohranitve risov v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji ponovno izvaja velik naravovarstven projekt doselitve risa. V sklopu mednarodnega projekta LIFE Lynx se v letih 2017–2024 doseljuje rise na ozemlje Slovenije in Hrvaške. Doseljeni risi prihajajo iz stabilne risje populacije iz območja slovaških in romunskih Karpatov. »Namen projekta je, da se v obstoječo populacijo vključi 14 risov. Do danes so s pomočjo lokalnih lovcev v slovenske gozdove izpustili deset risov, pet pa jih je našlo novo domovanje na Hrvaškem. Od skupno petnajstih izpuščenih risov je status treh živali neznan. V okviru projekta bodo tako do aprila 2024 v Slovenijo in na Hrvaško izpustili še največ štiri rise, dva že čakata v karantenskih oborah, en na Slovaškem in drugi v Romuniji,« so pojasnili v sporočilu za javnost.

Rok Černe. FOTO: Primož Pičulin , koordinator projekta LIFE Lynx, iz Zavoda za gozdove Slovenije je povedal, da je zadovoljen s potekom projekta, predvsem z vključevanjem risov v alpskem delu populacije, kjer pred tem dalj časa niso zabeležili njihove stalne prisotnosti. »Potrdili smo tudi že tri legla mladičev priseljenih risinj, kar kaže, da smo na dobri poti, da se bo v jugovzhodnih Alpah vzpostavila povezovalna populacija, ki bo dolgoročno omogočila povezavo naše populacije risa s sosednjimi populacijami v Alpah.«

Pomembno vlogo pri današnji doselitvi imajo ponovno lovci, ki so vključeni v številne aktivnosti; poleg skrbi za doseljene rise pred izpustitvijo v naravo, so aktivno vključeni v spremljanje populacije z avtomatskimi kamerami, Lovska zveza Slovenije pa se zavzema tudi za izboljšanje preganjanja nezakonitega lova živali. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije je povedal, »da slovenski lovci že desetletja skrbijo za naravno okolje vseh živali in jih ohranjajo za zanamce: Ponosen sem, da gre Slovenija in slovensko lovstvo v smeri naravovarstva. Kot predstavnik več kot 20.000 lovcev v Sloveniji zagovarjam ničelno toleranco Lovske zveze Slovenije do nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali.«

Risi pred izpustom v kočevske gozdove leta 1973. FOTO: Life Lynx/Janez Gregori

3. marec je svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

Prizadevanja za ohranjanje narave se praznuje v okviru Svetovnega dneva prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki ga od leta 1973 praznujemo 3. marca in je najpomembnejši letni dogodek posvečen prostoživečim živalim in rastlinam. Letošnje praznovanje poteka pod sloganom »Partnerstva za ohranjanje prostoživečih vrst«. Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije je dejal, da so »ponosni, da z raznovrstnimi ukrepi uspešno prispevamo k ohranjanju in obnovi biotske pestrosti slovenskih gozdov. Doselitev risov pomeni eno od velikih zgodb o uspehu.«