Albares: Evropska enotnost najboljši odgovor na rusko grožnjo

Pomen evropske enotnosti je bilo ključno sporočilo španskega zunanjega ministra Joséja Manuela Albaresa slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju. Pri tem je častni gost letošnjega posveta slovenske diplomacije kot primer navedel povezanost članic Unije med pandemijo covida-19, iz katere je v nasprotju z dolžniško krizo sedemindvajseterica izšla hitreje, v boljši kondiciji in za seboj pustila manj ljudi. Prav tako je Sloveniji izkazal podporo pri kandidaturi za nestalno članico v varnostnem svetu Združenih narodov ter pohvalil dobre in prijateljske bilateralne odnose.

Albares, ki se je tokrat v Sloveniji mudil tretjič, prvič na uradnem dvostranskem obisku, je današnji nagovor diplomatskega zbora izkoristil za predstavitev prioritet španskega vodenja sveta EU v drugi polovici leta. Kakor je poudaril na tiskovni konferenci s slovensko kolegico Tanjo Fajon, bo prihajajoči šestmesečni mandat na čelu te evropske institucije odražal špansko vizijo Evrope, ki je pravična in socialna, se zavzema za blaginjo vseh državljanov, in glas katere je slišan v svetu.

»Sporočil sem, da želi Španija skupaj z evropskimi partnerji – seveda skupaj s Slovenijo – zaščititi Evropejce in ohraniti našo enotnost, ki je bila tako pomembna in odločilna pri reševanju krize zaradi covida-19 in zdaj ob nezakoniti ruski agresiji na Ukrajino,« je dejal pred novinarji.

Kot pritiče tesnim zgodovinskim, kulturnim in gospodarskim vezem bo Španija med predsedovanjem veliko pozornosti namenila utrjevanju odnosov EU z državami Latinske Amerike. Med konkretnimi cilji je Albares izpostavil željo po sklenitvi trgovinskih sporazumov z Mehiko, Čilom in Mercosurjem, ki po njegovih besedah prinašajo številne ugodnosti za državljane na obeh straneh Atlantika.

Visoko na seznamu prioritet Madrida za drugo polovico leta je prav tako krepitev odnosov Unije z državami na drugi strani Sredozemlja. Kakor je poudaril, Španija med drugim načrtuje organizacijo vrha EU in njene južne soseščine.

Španski zunanji minister José Manuel Albares​ in njegova slovenska gostiteljica Tanja Fajon. FOTO: MZZ

Vodja španske diplomacije se je dotaknil tudi skorajšnje prve obletnice začetka »brutalne, nezakonite in neopravičljive« ruske agresije na Ukrajino. »Slovenskim veleposlanikom sem sporočil, da bo naša podpora Ukrajini trajala, dokler bo to potrebno in dokler se v Ukrajino in s tem v Evropo ne vrne mir. Enotnost evropskih partnerjev in Evrope s čezatlantskimi zavezniki je najboljše orodje za soočenje z izzivi, ki jih predstavlja Vladimir Putin.«

Beseda je tekla tudi o prehodu na čistejše vire energije, pomenu zelenega vodika in reformi električnega trga, ki je še ena izmed prednostnih nalog španskega predsedovanja.

Albares se bo v okviru obiska v Sloveniji sestal še s predsednico Natašo Pirc Musar, premierom Robertom Golobom in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.