Golob: Včeraj je zmagal svobodomiselni del Slovenije

Premier Robert Golob je danes po sestanku vlade za Slovence v zamejstvu podal tudi prve komentarje na izide včerajšnjih evropskih volitev in posvetovalnih referendumov. Dejal je, da stranka sprejema rezultate volitev ter da ga z upanjem in optimizmom navdaja rezultat referendumov.

Premier ni želel komentirati štetja glasov oziroma neveljavnih glasovnic, saj nima dovolj informacij.

Golob je dejal, da so odstotki in število glasov tisti, ki štejejo, je pa priznal, da so imele stranke na levosredinskem polu malce smole zaradi razdrobljenosti in posledično manjšega števila mandatov. »Nič ni šlo narobe, vsi naši cilji so bili izpolnjeni: imeli smo visoko volilno udeležbo, dobili smo štirikrat za na referendumih, v Svobodi smo imeli sicer malček smole pri mandatih za evropske poslance. Po svoje pa je tako morda še bolje, saj zdaj nimamo izgovorov, da ne bi naprej delali še bolj trdo.«

Dejal je, da je izredno vesel zaradi rezultatov referendumov, ki ga navdajajo z optimizmom za prihodnost, saj je včeraj zmagal svobodomiselni del Slovenije oziroma levosredinski pogled na razvoj Slovenije in Evrope je včeraj dobil potrditev.«

Volivci so podprli posvetovalne referendume, za ureditev pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je izreklo 54,84 odstotka volivcev, za rabo konoplje za medicinske namene 66,65 odstotka volivcev, za osebno rabo 51,55 odstotka in za uvedbo preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah 70,83 odstotka volivcev.

Na volitvah je slavila desnica, ki je po delnih neuradnih izidih državne volilne komisije (DVK) s 30,65 odstotka glasov osvojila štiri poslanske mandate. Gibanju Svoboda sta pripadla dva mandata (22,15 odstotka glasov), po enega pa so osvojili v Vesni (10,52 odstotka glasov), SD (7,73 odstotka glasov) in NSi (7,66 odstotka glasov). Gre za podatke, osvežene ob 13. uri.

Od 1.689.585 volilnih upravičencev je sicer na tokratnih volitvah glasovalo 698.770 volivcev, udeležba je bila 41,36-odstotna.