Prihodnji teden začetek reševanja vlog za vdovske pokojnine

V nadaljevanju preberite:

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so v dobrih dveh mesecih, kar je v zakon zapisan institut zagotovljene vdovske pokojnine, prejeli skoraj 9000 vlog. Te bodo, kot napovedujejo, začeli reševati prihodnji teden, saj so potrebovali čas za zagotovitev podpornih tehničnih rešitev, prosilci pa bodo do novega zneska upravičeni od dneva po oddaji vloge. Ugotavljajo pa, da je še veliko nejasnosti, kdo bo lahko pridobil pravico.