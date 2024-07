Biden je jasen: Ostajam v predsedniški tekmi

Ameriški predsednik Joe Biden je utišal ugibanja o morebitnem izstopu iz kampanje, po tem, ko so nekatera poročila nakazovala, da morda tehta o svoji ponovni kandidaturi za vnovični predsedniški stolček po katastrofalni razpravi z Donaldom Trumpom, poroča BBC.

Joe Biden je za zaprtimi vrati v Beli hiši kosil s podpredsednico Kamalo Harris, pojavila pa so se ugibanja o tem, ali ga bo Harrisova kot kandidatka nadomestila na novembrskih predsedniških volitvah. Biden je nato v klicu z razširjeno demokratsko srenjo jasno povedal, da bo ostal v tekmi, Harrisova pa mu je še enkrat izrazila vso podporo. »Sem kandidat Demokratske stranke. Nihče me ne izriva, ne odhajam,« je v telefonskem klicu povedal Biden.

Isti stavek je bil ponovljen v e-poštnem sporočilu za zbiranje sredstev, ki ga je nekaj ur pozneje poslala kampanja Biden-Harris. »Naj to povem čim bolj jasno in preprosto: ostajam kandidat,« je v elektronskem sporočilu zapisal Biden in dodal, da bo v tekmi ostal do konca.

Po razpravi s Trumpom, ki so jo zaznamovali tišine, šibak glas in nekateri odgovori, ki jim je bilo težko slediti, so se porajala vprašanja, ali bo 81-letnik nadaljeval kampanjo. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Dvomi o sposobnosti za položaj

Po razpravi s Trumpom, ki so jo zaznamovali tišina, šibak glas in nekateri zmedeni odgovori, ki jim je bilo težko slediti, so se porajala vprašanja, ali bo 81-letnik nadaljeval kampanjo. To je v demokratskih krogih sprožilo zaskrbljenost tako glede njegove sposobnosti za položaj kot njegove sposobnosti za zmago na volitvah.

Trump ima največjo prednost doslej

Pritisk na Bidna naj izstopi se je v teh dneh le povečal, saj vse več anket kaže, da se je prednost njegovega republikanskega tekmeca povečala. Anketa New York Timesa, opravljena po razpravi, je pokazala, da ima Donald Trump trenutno največjo prednost šestih odstotnih točk, navaja BBC.

Ločena anketa, ki jo je objavil CBS News, je pokazala, da ima Trump tri točke prednosti pred Bidnom v ključnih državah. Ta anketa je tudi pokazala, da nekdanji republikanski predsednik vodi po celotnih ZDA.

Kamala Harris. FOTO: Angela Weiss/AFP

Za Bidna škodljivo javnomnenjsko raziskavo so poslabšali nekateri demokratski donatorji in zakonodajalci, ki so aktualnega predsednika javno pozvali, naj se umakne. Ramesh Kapur, indijsko-ameriški industrialec, ki že od leta 1988 organizira zbiranje sredstev za demokrate, je denimo dejal: »Mislim, da je čas, da preda baklo. Vem, da ima zagon, a ne moreš se boriti proti materi naravi«.

Tudi dva demokrata v kongresu sta pozvala k spremembi na vrhu stranke. Raul Grijalva iz Arizone je za New York Times dejal, da je čas, da demokrati svojega kandidata »poiščejo drugje.«

A ne glede na te pozive sta Bela hiša in krog okoli Bidnove kampanje ostro zanikala, da bi 81-letnik tehtal, ali naj izstopi iz kampanje. Kot trdijo, je zavezan, da bo 5. novembra drugič premagal Trumpa.

New York Times in CNN sta v sredo poročala, da naj bi sicer Biden neimenovanemu zavezniku povedal, da tehta, ali bo ostal v tekmi.

FOTO: Mandel Ngan/AFP

V obeh poročilih je navedeno, da je predsednik zavezniku povedal, da se zaveda, da je njegova kandidatura za ponovno izvolitev v nevarnosti in da so njegovi prihodnji nastopi, vključno z intervjujem za ABC News in petkovim zborovanjem v Wisconsinu, zelo pomembni za njegovo kampanjo.

Harrisova sicer, tako BBC, še vedno velja za najverjetnejšo Bidnovo zamenjavo. 59-letnico je sicer ovirala slaba javnomnenjska podpora, vendar se je vsaj njena podpora med demokrati po razpravi Biden-Trump povečala.