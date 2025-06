EU poziva Iran, naj se glede izraelskih napadov pogaja z ZDA

Zunanji ministri Nemčije, Francije in Velike Britanije ter visoka zunanjepolitična predstavnica EU so po današnjih pogovorih z iranskim kolegom v Ženevi pozvali Teheran, naj nadaljuje pogovore z ZDA o svojem jedrskem programu. Po njihovih besedah je pomembno, da ni dodatnega zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Srečanje vodje iranske diplomacije Abasa Aragčija z nemškim, francoskim in britanskim kolegom Johannom Wadephulom, Jean-Noelom Barrotom in Davidom Lammyjem ter visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas je potekalo popoldne in po poročanju medijev trajalo nekaj več kot štiri ure.

Kallas je v izjavi za medije po pogovorih dejala, da zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu ne koristi nikomur, zato se je treba pogovarjati. Po njenih besedah so se dogovorili, da se bodo v enakem formatu tudi v prihodnje pogovarjali o jedrskih in drugih širših vprašanjih, poroča britanski BBC.

»Bili smo jasni, Iran ne sme imeti jedrskega orožja,« pa je po srečanju izpostavil britanski zunanji minister. Dodal je, da z evropskimi kolegi želijo nadaljevati razprave z Iranom. »Pozivamo Iran, da nadaljuje pogovore z Združenimi državami,« je še povedal in izpostavil, da je izredno pomembno, da ne pride do regionalnega zaostrovanja spora med Iranom in Izraelom.

Nemški zunanji minister je izrazil zadovoljstvo z »izjemno resnimi pogovori«, kot njihov pozitiven rezultat pa izpostavil pripravljenost Irana na nadaljevanje pogovorov o vseh pomembnih vprašanjih. Pri tem je kot zelo pomembno izpostavil vključenost ZDA v pogajanja in pri iskanju rešitve za izraelsko-iranski konflikt, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Slednje je dejal tudi francoski zunanji minister, ki je izpostavil, da »iranskega jedrskega problema ni mogoče dokončno rešiti z vojaškimi sredstvi«. Vojaške operacije ga lahko odložijo, ne morejo pa ga odpraviti, je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V skupni pisni izjavi so evropski ministri in Kallas ocenili, da bi se »morale vse strani vzdržati korakov, ki bi vodili v nadaljnje zaostrovanje v regiji, in nujno poiskati rešitev s pogajanji, s katero bi zagotovili, da Iran ne bi nikoli dobil ali pridobil jedrskega orožja«.

Aragči je medtem po pogovorih v izjavi za medije izrazil pripravljenost Irana, da »ponovno razmisli o diplomaciji«, ko bo Izrael ustavil agresijo na Iran in ko bo »odgovarjal za storjene grozljive zločine«. Izrazil je tudi pripravljenost Teherana na nadaljevanje pogovorov v današnjem formatu.

Ponovil je, da je iranski jedrski program miroljuben in da so napadi nanj kršitev mednarodnega prava. Poudaril je, da bo Iran še naprej uresničeval svojo zakonito pravico do samoobrambe. Dodal je, da je sogovornikom dal jasno vedeti, »da se o iranskih obrambnih zmogljivostih ni mogoče pogajati,« poroča BBC.

Aragči je sicer že pred pogovori v Ženevi v danes objavljenem intervjuju za iransko državno televizijo dejal, da Iran ni pripravljen na pogovore z ZDA, dokler se bodo izraelski napadi nadaljevali.

Po napovedih je bil cilj srečanja prepričati Teheran, da popusti glede svojega jedrskega programa in se vzdrži dejavnosti, ki bi mu omogočile pridobitev jedrskega orožja.

ZDA so se v preteklih mesecih z Iranom pogajale o novem jedrskem sporazumu, pri čemer je predsednik Donald Trump Teheranu redno grozil z vojaškim posredovanjem. Pogovore je prekinil izraelski napad na Iran pred tednom dni. Strani se odtlej vsakodnevno obstreljujeta, Izrael pa trdi, da je njegov glavni namen islamski republiki preprečiti razvoj jedrskega orožja.