Nemci so znova pripravljeni več trošiti

V nadaljevanju preberite:

Nemci so se izognili odklopom energije, grožnja z recesijo se umika, industrija je leto 2022 sklenila nepričakovano dobro, pozitivne so tudi številke zaposlovanja. Vse to je nemške potrošnike spravilo v dobro voljo.

Indeks razpoloženja potrošnikov se je februarja zvišal že četrti mesec zapored in dosegel raven pred izbruhom ukrajinske vojne. Zaradi izboljšanja izvoznih pričakovanj v podjetjih se zdi, da se je gospodarstvo vendarle izognilo najhujšemu.

Ekonomske napovedi za nemško gospodarstvo za letos kažejo boljšo sliko, kot so jo še pred pol leta. Čeprav večina ekonomskih napovedovalcev še pričakuje rahlo recesijo, v vladi pa računajo na 0,2-odstotno rast bruto domačega proizvoda, so potrošniki znova dobro razpoloženi. Da se razpoloženje potrošnikov izboljšuje in je februarja doseglo raven izpred februarja lani, ko je Rusija napadla Ukrajino, so raziskovalci pripisali več dejavnikom.