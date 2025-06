Trump lansko leto zaslužil več kot 600 milijonov dolarjev. Kako mu to uspeva?

Družina Donalda Trumpa je predstavila nov komercialni podvig: mobilnega operaterja »Trump Mobile« in pametni telefon »T1«. Kot je poročal Fox, je cena telefona 499 ameriških dolarjev, mesečna naročnina pa znaša 47,45 dolarja. Na predstavitvi je Trumpov sin Donald Trump ml. poudaril, da želijo »pravim Američanom« zagotoviti »resnično vrednost«. Paket vključuje neomejene klice in sporočila v več kot sto držav, asistenco na cesti, ki jo zagotavlja podjetje Drive America, ter telemedicinske storitve.

Podjetje deluje kot mobilni virtualni mrežni operater (MVNO), kar po pisanju agencije Reuters pomeni, da za zagotavljanje storitev najema omrežja obstoječih operaterjev. Gre za poslovni model, ki manjšim ponudnikom omogoča vstop na trg brez lastne drage infrastrukture, vendar je trg, kot opozarjajo analitiki, izjemno konkurenčen in zasičen.

Uspeh podjetja bo odvisen od pripravljenosti zvestih podpornikov, da sprejmejo dolgoročno naročniško razmerje. FOTO: Joe Raedle/AFP

Osrednja tržna obljuba produkta je, da bo izdelan v Združenih državah. »Čas je, da pripeljemo produkte nazaj v našo veliko državo,« je po navedbah Fox Business dejal Eric Trump. Vendar pa strokovnjaki za tehnološke dobavne verige opozarjajo, da je proizvodnja pametnega telefona v ZDA po zastavljeni ceni trenutno gospodarsko neizvedljiva zaradi visokih stroškov dela in zapletenosti dobavnih verig, ki so močno odvisne od komponent iz tujine.

Todd Weaver, direktor podjetja Purism, edinega, ki dejansko izdeluje telefone v ZDA, je za Reuters dejal, da je projekt videti kot »klasičen 'vaporware'«, torej izdelek, ki verjetno ne bo nikoli uresničen v obljubljeni obliki.

Dvom o takojšnji izvedljivosti je posredno potrdil tudi Eric Trump, ki je po navedbah Reutersa izjavil, da bodo »sčasoma« vsi telefoni lahko izdelani v ZDA.

Obstaja trdno jedro podpornikov, ki ostajajo zvesti osebnosti politika, ne glede na politično vsebino. FOTO: Anna Moneymaker/AFP

Tržna niša za produkte z blagovno znamko Trump so njegovi politični podporniki. Anketa, ki sta jo sredi junija letos izvedla Reuters in Ipsos na vzorcu 4258 odraslih, kaže, da delo Donalda Trumpa odobrava dvainštirideset odstotkov Američanov. Ta podpora je stabilna, kljub temu da ista anketa razkriva visoko neodobravanje njegovih posameznih politik; z vodenjem gospodarstva se ne strinja dvainpetdeset odstotkov vprašanih, z imigracijsko politiko pa devetinštirideset odstotkov.

To razmerje kaže na obstoj trdnega jedra podpornikov, ki ostajajo zvesti osebnosti politika ne glede na politično vsebino. Analize centra Pew Research to demografsko skupino pogosto opredeljujejo kot bele volivce brez visokošolske izobrazbe iz ruralnih okolij, za katere je patriotsko sporočilo ključno.

Finančno poročilo Donalda Trumpa za leto 2024 navaja več kot 600 milijonov dolarjev prihodkov. FOTO: Kevin Dietsch/AFP

Ta politična podpora se prevaja v znatne finančne prihodke. Finančno poročilo Donalda Trumpa za leto 2024, ki ga je analiziral CNN, navaja več kot 600 milijonov dolarjev prihodkov iz različnih virov. Poročilo, ki sicer podaja vrednosti v razponih in je zato končna številka verjetno še višja, razkriva naslednjo strukturo dohodkov:

- nepremičnine in igrišča za golf: Samo njegove nepremičnine na Floridi, vključno z Mar-a-Lagom in igriščem Doral, so ustvarile najmanj 217,7 milijona dolarjev prihodkov.

- mednarodne licence: Posel se razteza po vsem svetu, z licenčninami iz projektov v Dubaju (skoraj šestnajst milijonov dolarjev), Indiji (deset milijonov dolarjev) in Vietnamu (pet milijonov dolarjev).

- kriptovalute: Svet kriptovalut se je izkazal za izjemno donosnega. Prijavil je 57,35 milijona dolarjev od prodaje žetonov pri podjetju World Liberty Financial, poročilo pa omenja tudi sodelovanje pri rudarjenju bitcoinov.

- licenciranje blagovne znamke: Prodaja licenc za produkte, kot so »Greenwoodova biblija« (1,3 milijona dolarjev), športni copati in dišave (2,5 milijona dolarjev) ter ure (2,8 milijona dolarjev), je prinesla znatne zneske.

- digitalni spominki (NFT): Prodaja njegovih digitalnih zbirateljskih kartic mu je prinesla 1,16 milijona dolarjev, medtem ko je ločena zbirka Melanie Trump dodala še približno 216.700 dolarjev.

Licenciranje blagovne znamke za produkte, kot so športni copati, dišave, ure in biblije, je prineslo več kot šest milijonov dolarjev. FOTO: Octavio Jones/Reuters

Strategija trženja produktov pod blagovno znamko Trump ni novost in ima za seboj dolgo zgodovino tako uspehov kot neuspehov. Agencija Reuters med slednje uvršča podvige, kot so bili Trump Vodka, Trump Steaks in Trump University. Novejši posli pa so se izkazali za bistveno bolj donosne. Med njimi izstopa družbeno omrežje truth social. Podjetje Trump Media & Technology Group, ki upravlja omrežje, je po združitvi s podjetjem SPAC doseglo visoko tržno vrednost, čeprav po javno dostopnih podatkih posluje z izgubo; samo v prvem četrtletju leta 2025 je ta znašala več kot 300 milijonov dolarjev.

Predstavljeni podatki kažejo na obstoj poslovnega modela, ki politično popularnost neposredno povezuje s komercialnimi aktivnostmi. Etične organizacije, kot je CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), v tem prepletanju opozarjajo na tveganja za konflikte interesov.

Lawrence Lessig, profesor prava na Harvardu, je za Reuters dejal: »Nihče, ki je pozoren, ni mogel zgrešiti, da predsednik Trump vidi predsednikovanje kot vozilo za povečanje bogastva svoje družine.«

Tržna niša za produkte z blagovno znamko Trump so njegovi politični podporniki. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Uspeh podjetja Trump Mobile bo odvisen od pripravljenosti tržnega segmenta zvestih podpornikov, da sprejmejo dolgoročno naročniško razmerje za storitev, katere ključne obljube so predmet javnega dvoma s strani strokovnjakov.