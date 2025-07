Ženska, ki je skuhala smrtonosno družinsko kosilo, spoznana za krivo

Po devetih tednih sojenja, ki je pritegnilo veliko medijsko pozornost v Avstraliji in po svetu, je porota na sodišču v mestu Morwell odločila o krivdi Erin Patterson. Spoznana je bila za krivo v vseh točkah obtožnice: treh umorov in enega poskusa umora, ki so bili posledica zastrupitve na družinskem kosilu julija leta 2023.

Dogodek, ki je bil v središču sojenja, se je zgodil 29. julija 2023, ko je Pattersonova na kosilo povabila starše svojega odtujenega moža, Dona in Gail Patterson, ter Gailino sestro Heather Wilkinson z njenim možem Ianom. Vsi štirje gostje so po obroku, ki je vključeval pečenko Wellington (pečenko z gobami, ovito v testo), zboleli. Zaradi odpovedi organov, skladne z zastrupitvijo z zeleno mušnico, so Don in Gail Patterson ter Heather Wilkinson v bolnišnici umrli. Ian Wilkinson je edini preživel po dolgotrajnem zdravljenju.

Preiskovalci so ugotovili, da je za iskanje lokacij smrtonosnih gob uporabila spletno stran iNaturalis. FOTO: Martin Keep/AFP

Ključni del argumentacije tožilstva so predstavljali forenzični dokazi. Preiskovalci so ugotovili, da je Pattersonova nekaj mesecev pred dogodkom na spletu iskala informacije o lokacijah zelene mušnice. Po podatkih, ki jih je predstavila mreža CNN, je njen mobilni telefon hranil podatke, da se je lastnica na dan nakupa dehidratorja za hrano zadrževala na lokaciji znanega rastišča teh gob. Dehidrator, ki ga je kasneje zavrgla in ga je policija našla na odpadu, je vseboval njene prstne odtise in ostanke smrtonosnih gob.

Zelena mušnica (Amanita phalloides), ki je bila uporabljena v obroku, velja za eno najbolj strupenih gob na svetu. Nevarna ni le zaradi visoke toksičnosti, temveč tudi zaradi zavajajočega delovanja. Prvi simptomi zastrupitve, kot so bolečine v trebuhu, bruhanje in driska, se običajno pojavijo šele od šest do 24 ur po zaužitju. V tem času strupi že nepopravljivo poškodujejo jetra in ledvice. Pogosto sledi kratko obdobje navideznega izboljšanja, preden organi dokončno odpovedo. Strokovnjaki opozarjajo, da je za odraslega človeka lahko smrtonosen že košček gobe velikosti kovanca.

Zelena mušnica vsebuje smrtonosne toksine, ki povzročijo odpoved jeter. FOTO: William West/AFP

Poleg forenzičnih dokazov so pomembno vlogo odigrala tudi pričanja, ki so po poročanju časnika Guardian razkrila pomembna neskladja v obrambni zgodbi. Ian Wilkinson, edini preživeli, je na sodišču izpovedal, da je Erin Patterson jedla z ločenega krožnika. Potrdil je tudi, da je obtožena svojo domnevno diagnozo raka – o kateri je kasneje priznala, da si jo je izmislila – omenila šele po koncu obroka.

Poleg klasičnih forenzičnih metod je imela v tem primeru ključno vlogo tudi digitalna sled, ki jo je za seboj pustila Pattersonova. Preiskovalci so ugotovili, da je za iskanje lokacij smrtonosnih gob uporabila spletno stran iNaturalist, platformo za ljubiteljske znanstvenike in naravoslovce, kjer uporabniki delijo fotografije in lokacije opaženih rastlin in živali.

Poskus uničenja dokazov

To je tožilstvu omogočilo, da je njene spletne aktivnosti neposredno povezalo z lokacijami rastišč gob. Dejstvo, da je po dogodku svoje elektronske naprave ponastavila na tovarniške nastavitve, pa je porota očitno razumela kot poskus uničenja dokazov.

Sodišče v avstralskem mestu Morwell je gostilo sojenje, ki je pritegnilo mednarodno pozornost. FOTO: James Ross/Reuters

Za obrambo je bilo še posebej obremenjujoče pričanje odtujenega moža Simona Pattersona. Obramba je trdila, da se je Erin svoje napake zavedla šele, ko jo je Simon v bolnišnici soočil z vprašanjem o uporabi dehidratorja. Vendar je Simon Patterson med svojim pričanjem to zanikal in navedel, da takšnega pogovora med njima ni bilo. Ta izpoved je spodkopala trditev obrambe, da je Pattersonova lagala izključno zaradi panike po spoznanju o nenamerni napaki.

Na sodišču so bila predstavljena tudi zasebna sporočila, v katerih je Pattersonova izražala močno jezo in frustracije do staršev svojega moža, kar je tožilstvo uporabilo za prikaz morebitnega motiva.

Policijska preiskava je odkrila ključne dokaze, vključno z zavrženim dehidratorjem za hrano. FOTO: Martin Keep/AFP

Preden se je porota umaknila k odločanju, jih je sodnik Christopher Beale opozoril, naj odločajo na podlagi dokazov in prava, ne pa na podlagi morale. Porota je po šestih dneh tehtanja sklenila, da dokazi tožilstva presegajo vsakršen razumen dvom. Erin Patterson zdaj čaka na izrek kazni.