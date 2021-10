Gibljivost telesa: Gibanje za gibkost

Če se ozremo na priporočila vadbe za zdravje, hitro ugotovimo, da smo kar pridni pri izvajanju aerobnih dejavnosti, sploh če je zunaj lep sončen jesenski dan. Hodimo, tečemo, kolesarimo, gremo na izlet v gore …

Potem pa smo malo manj vestni pri izvajanju vaj za moč, saj če ne hodimo v kakšen fitnes center ali ne obiskujemo skupinskih vadb, potem se že teže spravimo k izvajanju krepilnih vaj. Na gibljivost pa največkrat kar pozabimo. Tistih nekaj deset sekund strečinga po vadbi je namreč premalo. Verjetno je premalo že za ohranjanje stanja, ki ga imamo, sploh pa premalo, da bi povečali gibljivost v določenih sklepih. To pa, verjemite, marsikdo od nas potrebuje!

Pisali smo že o tem, kako slabo smo gibljivi v predelu prsnega dela hrbtenice. Saj veste, kaj mislim. Ko nas kar vleče skupaj. Imamo slabo telesno držo, naprej obrnjena ramena, sključen hrbet … Ne le da moramo po vadbi izvajati raztezne vaje za tiste mišice, ki smo jih bolj obremenjevali pri vadbi, vključiti moramo tudi raztezne vaje za »pozabljene« mišice. Torej za tiste mišice, ki so skoraj pri vsakem odraslem človeku zapostavljene z vidika gibljivosti. Še posebej to velja za predel prsnega koša (to je lahko tudi vzrok za bolečine v predelu hrbtenice), za upogibalke in primikalke v kolku ter upogibalke kolena.

Mogoče smo ugotovili, da bi želeli biti bolj gibljivi in imeti bolj raztegljive mišice; predvsem moški, naredimo nekaj razteznih vaj za ključne predele telesa. Preden se lotimo strečinga, se moramo ogreti. In če rečemo, da gremo na vadbo v naravo, potem res spotoma naredimo še nekaj vaj za razvoj gibljivosti. Ali še bolje, ko se vračamo domov.

Vaje delamo statično, torej vztrajamo v nekem položaju vsaj 30 sekund, še bolje pa celo minuto (2 do 4 x ponovimo). Posebej priporočljive vaje so pod zaporednimi številkami 1, 3, 10 in 14!

