Kako neumno je življenje, če se rodiš pod Stalinom in lahko umreš pod Putinom

Glasno nasprotuje vojni v Ukrajini, zato je pristala na sodišču in dobila status tujega agenta. Toda Svetlana Ganuškina vseeno ostaja v Moskvi. Čeprav imajo številne administrativne težave, še naprej vodi Odbor za državljansko pomoč, organizacijo za pomoč beguncem in prisilno razseljenih oseb.

Po poklicu je profesorica matematike, poučevala jo je trideset let. Najprej kot učiteljica, nato kot izredna profesorica na Ruski državni univerzi za humanistične vede. Že kot profesorica je Svetlana Ganuškina opozarjala na primere antisemitizma in diskriminacije na univerzi.

Vse življenje se zavzema za reforme v izobraževanju, še posebno se je borila, da naj javne šole obiskujejo tudi otroci migrantov in beguncev. Kasneje je bila del mednarodne delovne skupine (IWG) za preiskovanje konflikta med Armenijo in Azerbajdžanom. Delovala je predvsem pri begunskem vprašanju in se zavzemala za izpustitev vojnih ujetnikov in talcev. Prav tako je sodelovala pri več mirovniških in begunskih projektih v času obeh vojn v Čečeniji.

Za svoje delo je prejela več nagrad, večkrat je bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir. Je članica sveta in ena od ustanoviteljic organizacije Memorial, kjer raziskujejo kršitve človekovih pravic pod vladavino Josifa Stalina, vojne zločine v Čečeniji, zagotavljajo pravno pomoč zapornikom vesti, zraven pa sodeluje tudi mreža odvetnikov pod imenom Migracije in pravo. Memorial je bil leta 2022 med tremi prejemniki Nobelove nagrade za mir.