Marinič do bronastega odličja

Judoist Enej Marinič je na veliki nagradi v avstrijskem Linzu v težki kategoriji nad 100 kg osvojil bronasto odličje. V odločilni tekmi je prvič v karieri premagal Madžara Richarda Sipocza. V zelo izenačenem dvoboju je odločitev padla sredi borbe, ko je Marinič na poskus Madžara odgovoril s protinapadom in ga vrgel na hrbet za predčasni konec.

Marinič ima za sabo odličen dan. Po zmagah nad Američanom Christianom Conovalom in Nemcem Ericom Abramovom je bil previsoka ovira zanj dvakratni olimpijski prvak Čeh Lukaš Krpalek.

Marinič je šel v boj s Čehom odločno in bil v samem uvodu na pragu presenečenja. Drobno napako v parterju pa je izkušeni Krpalek nato izkoristil za končni prijem. Po porazu se je 24-letni Marinič hitro zbral in obvladoval dvoboj s Slovakom Mariusom Fizelom ter se mu oddolžil za poraz letos v Antalyi.

Sedmo mesto pa si je priborila mlada Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg. Po prostem prvem krogu je ugnala Camilo Figueroa iz Čila. Šele v podaljšku pa je morala priznati premoč lanski svetovni prvakinji in bronasti z zadnjih olimpijskih iger, Nemki Ana-Marii Wagner. V repasažu je bila boljša tudi 19-letna Japonka Mizuki Sugimura.

Poškodovani Vito Dragič se je v kategoriji poslovil po prvi borbi. Za Patricijo Brolih je bila v kategoriji do 78 kg previsoka ovira Nizozemka Lieke Derks. Že v četrtek se je v Linzu zmage v kategoriji do 48 kg veselila Maruša Štangar, v petek je bila Andreja Leški v kategoriji do 63 kg peta.